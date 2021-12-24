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Покерфейс: Как западные СМИ отреагировали на пресс-конференцию Владимира Путина

Политолог Геворг Мирзаян — о том, почему иностранных журналистов так заинтересовали слова Путина o "стране, которой никогда не было", и почему Донбасс "не мыслил себя иначе как частью России".

24 декабря, 12:46
<p><em style="font-style: italic;">Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.</em> Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

23 декабря президент России Владимир Путин дал большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. И западные СМИ, само собой, не обошли её вниманием. Для американских коллег, конечно, в новинку тот факт, что президент страны может разбираться во вверенном ему народом "хозяйстве". Что он может четыре часа отвечать на вопросы без необходимости принять лекарства. Что у него есть своё мнение и что он не боится его высказывать. Что он может отвечать сам, а не с помощью суфлёра. Что, наконец, на пресс-конференцию приглашаются иностранные журналисты из недружественных стран, которым президент позволяет задавать хамским тоном вопросы. И вежливо на них отвечает.

Причём отвечает так, что другие потом цитируют.

Вот уже много лет ежегодное шоу Путина для прессы является для него не более чем хорошей возможностью разместить свои пропагандистские послания в международных средствах массовой информации ближе к концу года, — пишет немецкая газета Welt.

Как будто журналистов из ФРГ (которые, кстати, в массе своей демократичненько так отказались комментировать выдвинутое российским президентом обвинение в том, что немецкие компании перепродают российский газ Украине в ущерб собственным потребителям) с пистолетом у виска заставляют перепечатывать слова российского лидера.

Наполненная различными вольностями пресс-конференция в четверг была яркой демонстрацией того, какой образ Кремль создаёт Путину. Этакого всестороннего эксперта и доброжелательного лидера — "хорошего царя", контролирующего местных чиновников и управляющего самой большой страной мира. Долгая пресс-конференция, которая должна продемонстрировать власть и стойкость г-на Путина, включала ряд вопросов на самые разные темы, в том числе включая "культуру отмены" и Деда Мороза, — пишет The New York Times.

Прошлись и по самой организации мероприятия.

Владимир Путин появился в четверг перед относительно небольшой толпой. Было допущено только 507 журналистов, которые прошли три проверки, — пишет немецкая газета Der Standart. Интересная такая формулировка — "небольшая толпа". Но, конечно же, приглашение 507 журналистов было ещё одним проявлением диктаторской натуры кремлёвской власти, ограничивающей свободу прессы. Не то что в соседнем украинском "маяке демократии и свободы", где тамошний президент Владимир Зеленский отобрал для своего ежегодного "пресс-марафона" три десятка журналистов, каждый из которых мог задать номинальному главе государства лишь один вопрос.

Кстати, высказывания президента Путина о "маяке демократии и свободы" были наиболее цитируемыми на Западе.

Путин боится не размещения на Украине ракет НАТО, как он сам утверждает, а роста и развития успешной западно-ориентированной демократии в Киеве. Сам факт её существования дестабилизирует его собственный клептократический режим, — утверждает редакция The Washington Post.

Возможно, американским журналистам стоит на какое-то время покинуть редакцию и съездить в "растущую и развивающуюся западно-ориентированную демократию". Тогда они быстро поймут, что проект "Украина — маяк демократии и свободы", в который Штаты вкладываются вот уже два десятка лет, крайне далёк от успешного завершения. "Демократические лидеры" Украины превратили страну в охваченную гражданской войной и гражданским конфликтом территорию, где бал правят радикалы и где государственные институты продолжают размываться. Вряд ли россияне (ну или по крайней мере подавляющая их часть) хотят брать пример с такой Украины. А президент России, отвечающий за безопасность вверенной ему страны, пытается украинскую проблему решить. Разными способами.

Путин — это политик, который ведёт себя иногда как игрок в покер. Он использует стандартные психологические уловки и иногда добавляет к ним те, что придумывает сам. Мы не можем принимать за него решения о том, что он будет делать, но можем сказать, к каким рискам приведут его шаги, — говорит депутат комитета по международным делам Европарламента Рейнхард Бутикофер.

Справедливо, но эта схема работает и в обратную сторону. Россия не может принять за США решение не расширять НАТО на восток и прекратить поддерживать агрессивную политику Киева, но может сказать, к каким рискам приведут американские шаги. Вот Путин и сказал. Иностранных журналистов впечатлило ужесточение риторики президента по Украине. Например, фраза о том, что Донбасс "изначально, даже при организации Советского Союза в 1922–1924 годах, мыслил себя не иначе как частью России", а также что большевики "создали страну, которая никогда не существовала", то есть Украину.

Эти заявления Путина об истории Украины являются самыми сильными из тех, что он когда-либо делал. Они могут указывать на то, как далеко российский лидер может зайти, — уверена британская газета The Daily Mail.

Миролюбивые и конструктивные по самое дно американцы, конечно же, делают всё возможное для того, чтобы российский лидер "не зашёл".

В то время как Путин обвиняет Запад в нарастании напряжённости на Украине, США предлагают провести в январе переговоры, — указывает The Wall Street Journal.

США привержены дипломатическому решению проблемы, а от российского лидера исходит всё более горячая риторика, — повторяет эту мысль "Голос Америки".

"Немедленно!": О чём предупредил президент Путин западных коллег

"Немедленно!": О чём предупредил президент Путин западных коллег

Предложение и приверженность — это, конечно, хорошо. Однако Владимир Путин очень чётко сказал, что России не нужны переговоры ради переговоров или попытка "заболтать" важные проблемы. России нужны решения. И вопрос в том, готовы США на январских переговорах предложить компромиссные решения или же согласиться с теми, что предлагает Россия?

Москва надеется, что готовы.

Владимир Путин озвучил своё позитивное отношение к переговорам о безопасности, которые он потребовал от США, однако отказался снять вопрос о войне с Украиной с повестки дня и таким образом превратил свою ежегодную пресс-конференцию в демонстрацию своих возможностей держать Запад начеку, — пишет The New York Times.

В переводе на русский язык это называется "переговорная позиция". Владимир Путин чётко дал понять, что надеется решить все проблемы с Западом за столом переговоров, но при этом (в случае если переговоры провалятся или вообще не состоятся) обозначил готовность решать проблему иным способом.

Ну и, наконец, западные коллеги коснулись непосредственно российско-западных отношений в общем их контексте.

Параноидальный Путин утверждает, что Соединённые Штаты пытались развалить Россию, — возмущается The Washington Examiner.

И действительно, российскому народу только казалось, что США и страны НАТО (та же Турция) активно поддерживали чеченских террористов, предоставляя им оружие, финансирование и свою территорию для отдыха и в качестве убежища. Нам лишь показалось, что Германия укрыла на своей территории террориста Зелимхана Хангошвили. Американские "советники" управляли российскими министерствами (и были выкинуты оттуда при Владимире Путине) тоже, наверное, лишь в наших иллюзиях. Ну и, наконец, Соединённые Штаты, конечно же, ни разу не поддерживали сепаратизм в российских регионах. Нет-нет, это называется "поддержка гражданского общества" и "борьба с тоталитарным Кремлём".

Настоящая же ирония всей этой ситуации в том, что Западу в теории действительно невыгоден развал России. Все потенциальные бонусы разбиваются о два серьёзнейших минуса: попадание российского ядерного оружия не в те руки и резкое усиление Китая за счёт присоединения отвалившихся российских ресурсных регионов. Однако теоретическая выкладка разбивается о параноидальное желание отдельных представителей западных элит "разрушить Карфаген". Так и живём.

Сложные вопросы: Что пообещал президент журналистам из регионов

Сложные вопросы: Что пообещал президент журналистам из регионов

Авторы
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

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