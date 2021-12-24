Покерфейс: Как западные СМИ отреагировали на пресс-конференцию Владимира Путина Политолог Геворг Мирзаян — о том, почему иностранных журналистов так заинтересовали слова Путина o "стране, которой никогда не было", и почему Донбасс "не мыслил себя иначе как частью России". 24 декабря, 12:46 Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

23 декабря президент России Владимир Путин дал большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. И западные СМИ, само собой, не обошли её вниманием. Для американских коллег, конечно, в новинку тот факт, что президент страны может разбираться во вверенном ему народом "хозяйстве". Что он может четыре часа отвечать на вопросы без необходимости принять лекарства. Что у него есть своё мнение и что он не боится его высказывать. Что он может отвечать сам, а не с помощью суфлёра. Что, наконец, на пресс-конференцию приглашаются иностранные журналисты из недружественных стран, которым президент позволяет задавать хамским тоном вопросы. И вежливо на них отвечает.

Причём отвечает так, что другие потом цитируют. — Вот уже много лет ежегодное шоу Путина для прессы является для него не более чем хорошей возможностью разместить свои пропагандистские послания в международных средствах массовой информации ближе к концу года, — пишет немецкая газета Welt. Как будто журналистов из ФРГ (которые, кстати, в массе своей демократичненько так отказались комментировать выдвинутое российским президентом обвинение в том, что немецкие компании перепродают российский газ Украине в ущерб собственным потребителям) с пистолетом у виска заставляют перепечатывать слова российского лидера.

— Наполненная различными вольностями пресс-конференция в четверг была яркой демонстрацией того, какой образ Кремль создаёт Путину. Этакого всестороннего эксперта и доброжелательного лидера — "хорошего царя", контролирующего местных чиновников и управляющего самой большой страной мира. Долгая пресс-конференция, которая должна продемонстрировать власть и стойкость г-на Путина, включала ряд вопросов на самые разные темы, в том числе включая "культуру отмены" и Деда Мороза, — пишет The New York Times.

Прошлись и по самой организации мероприятия. — Владимир Путин появился в четверг перед относительно небольшой толпой. Было допущено только 507 журналистов, которые прошли три проверки, — пишет немецкая газета Der Standart. Интересная такая формулировка — "небольшая толпа". Но, конечно же, приглашение 507 журналистов было ещё одним проявлением диктаторской натуры кремлёвской власти, ограничивающей свободу прессы. Не то что в соседнем украинском "маяке демократии и свободы", где тамошний президент Владимир Зеленский отобрал для своего ежегодного "пресс-марафона" три десятка журналистов, каждый из которых мог задать номинальному главе государства лишь один вопрос.

Кстати, высказывания президента Путина о "маяке демократии и свободы" были наиболее цитируемыми на Западе. — Путин боится не размещения на Украине ракет НАТО, как он сам утверждает, а роста и развития успешной западно-ориентированной демократии в Киеве. Сам факт её существования дестабилизирует его собственный клептократический режим, — утверждает редакция The Washington Post.

Возможно, американским журналистам стоит на какое-то время покинуть редакцию и съездить в "растущую и развивающуюся западно-ориентированную демократию". Тогда они быстро поймут, что проект "Украина — маяк демократии и свободы", в который Штаты вкладываются вот уже два десятка лет, крайне далёк от успешного завершения. "Демократические лидеры" Украины превратили страну в охваченную гражданской войной и гражданским конфликтом территорию, где бал правят радикалы и где государственные институты продолжают размываться. Вряд ли россияне (ну или по крайней мере подавляющая их часть) хотят брать пример с такой Украины. А президент России, отвечающий за безопасность вверенной ему страны, пытается украинскую проблему решить. Разными способами.

— Путин — это политик, который ведёт себя иногда как игрок в покер. Он использует стандартные психологические уловки и иногда добавляет к ним те, что придумывает сам. Мы не можем принимать за него решения о том, что он будет делать, но можем сказать, к каким рискам приведут его шаги, — говорит депутат комитета по международным делам Европарламента Рейнхард Бутикофер.

Справедливо, но эта схема работает и в обратную сторону. Россия не может принять за США решение не расширять НАТО на восток и прекратить поддерживать агрессивную политику Киева, но может сказать, к каким рискам приведут американские шаги. Вот Путин и сказал. Иностранных журналистов впечатлило ужесточение риторики президента по Украине. Например, фраза о том, что Донбасс "изначально, даже при организации Советского Союза в 1922–1924 годах, мыслил себя не иначе как частью России", а также что большевики "создали страну, которая никогда не существовала", то есть Украину. — Эти заявления Путина об истории Украины являются самыми сильными из тех, что он когда-либо делал. Они могут указывать на то, как далеко российский лидер может зайти, — уверена британская газета The Daily Mail.

Миролюбивые и конструктивные по самое дно американцы, конечно же, делают всё возможное для того, чтобы российский лидер "не зашёл". — В то время как Путин обвиняет Запад в нарастании напряжённости на Украине, США предлагают провести в январе переговоры, — указывает The Wall Street Journal. — США привержены дипломатическому решению проблемы, а от российского лидера исходит всё более горячая риторика, — повторяет эту мысль "Голос Америки".

Предложение и приверженность — это, конечно, хорошо. Однако Владимир Путин очень чётко сказал, что России не нужны переговоры ради переговоров или попытка "заболтать" важные проблемы. России нужны решения. И вопрос в том, готовы США на январских переговорах предложить компромиссные решения или же согласиться с теми, что предлагает Россия?

Москва надеется, что готовы. — Владимир Путин озвучил своё позитивное отношение к переговорам о безопасности, которые он потребовал от США, однако отказался снять вопрос о войне с Украиной с повестки дня и таким образом превратил свою ежегодную пресс-конференцию в демонстрацию своих возможностей держать Запад начеку, — пишет The New York Times. В переводе на русский язык это называется "переговорная позиция". Владимир Путин чётко дал понять, что надеется решить все проблемы с Западом за столом переговоров, но при этом (в случае если переговоры провалятся или вообще не состоятся) обозначил готовность решать проблему иным способом.

Ну и, наконец, западные коллеги коснулись непосредственно российско-западных отношений в общем их контексте. — Параноидальный Путин утверждает, что Соединённые Штаты пытались развалить Россию, — возмущается The Washington Examiner. И действительно, российскому народу только казалось, что США и страны НАТО (та же Турция) активно поддерживали чеченских террористов, предоставляя им оружие, финансирование и свою территорию для отдыха и в качестве убежища. Нам лишь показалось, что Германия укрыла на своей территории террориста Зелимхана Хангошвили. Американские "советники" управляли российскими министерствами (и были выкинуты оттуда при Владимире Путине) тоже, наверное, лишь в наших иллюзиях. Ну и, наконец, Соединённые Штаты, конечно же, ни разу не поддерживали сепаратизм в российских регионах. Нет-нет, это называется "поддержка гражданского общества" и "борьба с тоталитарным Кремлём".

Настоящая же ирония всей этой ситуации в том, что Западу в теории действительно невыгоден развал России. Все потенциальные бонусы разбиваются о два серьёзнейших минуса: попадание российского ядерного оружия не в те руки и резкое усиление Китая за счёт присоединения отвалившихся российских ресурсных регионов. Однако теоретическая выкладка разбивается о параноидальное желание отдельных представителей западных элит "разрушить Карфаген". Так и живём.

Авторы Геворг Мирзаян