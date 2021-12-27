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Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии

Ранее спасатели обнаружили пилота и пассажира разбившегося воздушного судна.

27 декабря, 20:52

© LIFE

В распоряжении Лайфа оказались первые фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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На кадрах видно, что воздушное судно сильно разрушено. Напомним, ранее спасатели обнаружили пилота и пассажира вертолёта. Оба они живы, но один находится без сознания, его состояние уточняется.

Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Как сообщал Лайф, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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