Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии

В распоряжении Лайфа оказались первые фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии.

На кадрах видно, что воздушное судно сильно разрушено. Напомним, ранее спасатели обнаружили пилота и пассажира вертолёта. Оба они живы, но один находится без сознания, его состояние уточняется.