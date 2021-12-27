Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии
Ранее спасатели обнаружили пилота и пассажира разбившегося воздушного судна.
© LIFE
В распоряжении Лайфа оказались первые фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии.
На кадрах видно, что воздушное судно сильно разрушено. Напомним, ранее спасатели обнаружили пилота и пассажира вертолёта. Оба они живы, но один находится без сознания, его состояние уточняется.
Как сообщал Лайф, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать.
Комментариев: 0