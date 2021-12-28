Мурашко: Почти 70% россиян старше 60 лет привились от коронавируса
Глава Минздрава подчеркнул, что в регионах над этим вопросом надо работать усиленно, потому что именно эта категория граждан по-прежнему находится в группе риска.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Почти 70% россиян старше 60 лет уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Особая категория для внимания медицинских сотрудников — это граждане старше 60 лет. Прошло вакцинацию сегодня 67%, по данному направлению работу необходимо в регионах усиливать, потому что именно эта категория по-прежнему находится в группе риска", — сообщил глава Минздрава.
Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, этого недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности перед лицом пандемии.
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