Ракова: За год прививки от ковида сделали более 1,4 млн пожилых москвичей
Это практически четверть от общего количества вакцинированных жителей столицы.
Фото © ТАСС / Софья Сандурская
Более 1,4 млн пожилых жителей вакцинировались от коронавируса за год. Такие данные привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С 28 декабря 2020 года полный курс вакцинации прошло более 1,4 млн пожилых москвичей. Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку", — сказала она журналистам.
При этом более 463 тысяч московских пенсионеров уже прошли ревакцинацию.
При этом ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу нужна стопроцентная вакцинация населения. Она отметила, что ситуация с распространением ковида сегодня стабильная, однако окончательно проблема ещё не разрешена.
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