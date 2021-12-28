Минздрав РФ назвал "омикрон" самым заразным среди всех штаммов коронавируса

Штамм "омикрон" является самым заразным среди всех вариантов коронавируса — такая информация содержится в новых методических рекомендациях Минздрава России по лечению и профилактике ковида.

"Вариант "омикрон", несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположена в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2", — говорится в документе.