Минздрав РФ назвал "омикрон" самым заразным среди всех штаммов коронавируса
Ранее сегодня ведомство выпустило 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению инфекции.
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Штамм "омикрон" является самым заразным среди всех вариантов коронавируса — такая информация содержится в новых методических рекомендациях Минздрава России по лечению и профилактике ковида.
"Вариант "омикрон", несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположена в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2", — говорится в документе.
Напомним, 28 декабря Минздрав РФ выпустил 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В частности, в документ включена информация о новом штамме "омикрон", а в раздел "Этиотропное лечение" добавлены данные о новом препарате "Мир-19".
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