Врач-дезинсектолог Дубинин рассказал о целебном влиянии живой ёлки на воздух в квартире
Также эксперт отметил, что с точки зрения экологии выгоднее искусственные деревья, ведь одна такая ель спасает десятки своих живых сестёр.
Фото © Pixabay
Врач-дезинсектолог Николай Дубинин рассказал Лайфу о влиянии живой ёлки на воздух в квартире. Эксперт отметил, что о фотосинтезе и выработке кислорода по отношению к свежесрубленным деревьям говорить нельзя.
"Но живые ели опосредованно могут улучшать аллергический статус. Если, конечно, нет аллергии на хвойные растения. Но такие реакции обычно имеют место именно в сезон и на пыльцу деревьев. Хвоя елей содержит фитонциды и, таким образом, косвенно очищает воздух от вредных бактерий", — подчеркнул специалист.
Дубинин добавил, что искусственные ели вызывают опасения по параметру выделения фенолов. Однако при покупке можно ориентироваться по запаху. Живые деревья таких рисков не несут, поэтому они потенциально полезнее.
"Хотя для экологии искусственные ели выгоднее: одна искусственная спасает десятки своих живых сестёр", — заключил Дубинин.
Ранее энтомолог Дмитрий Мусолин предупредил о насекомых, прячущихся в живых ёлках. Для человека они не опасны, поэтому, чтобы не навредить ни себе, ни бедным маленьким лесным жителям, лучше отнести их на чердак, где они смогут спокойно перезимовать, отметил эксперт.
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