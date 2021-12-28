Представитель МИД Биричевский — о возможности США ограничить конвертацию рубля: Фантастика

Дипломат считает, что "это какие-то крайне экзотические меры". По словам Биричевского, "вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано".

"Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определённые операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что, в общем-то, часто бывает. Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики", — приводит слова Биричевского РИА "Новости".

В начале декабря СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы SWIFT. Позже телеканал CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом". Также в СМИ звучала информация о том, что Соединённые Штаты якобы рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность РФ конвертировать рубль в другие иностранные валюты.