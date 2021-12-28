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Представитель МИД РФ Биричевский рассказал о работе по снижению доли доллара в расчётах

Дипломат отметил, что с некоторыми странами Россия уже переходит на взаиморасчёты в национальных валютах.

28 декабря, 02:24

© Pixabay

Россия работает с партнёрами, чтобы снизить долю доллара в международных расчётах. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Мы продолжаем работать в обычном режиме, работаем с нашими партнёрами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчётах. С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчёты в национальных валютах", — отметил он в интервью РИА "Новости".

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Также дипломат перечислил ключевые элементы ежедневной работы ведомств экономического блока и МИД России:

  • сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчётах;
  • смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала;
  • обеспечение надёжных и защищённых каналов передачи финансовой информации;
  • увеличение доли взаимных платежей в нацвалютах с основными торговыми партнёрами.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не хочет уходить от расчётов в долларах и основные российские нефтегазовые компании ведут расчёты именно в американской валюте. Но из-за действий властей США, в том числе из-за антироссийских санкций, Москва вынуждена уходить от доллара и переходить на расчёты в нацвалютах со своими партнёрами. При этом данная тенденция продолжится, если Вашингтон не изменит свою политику.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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