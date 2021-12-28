Представитель МИД РФ Биричевский рассказал о работе по снижению доли доллара в расчётах

"Мы продолжаем работать в обычном режиме, работаем с нашими партнёрами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчётах. С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчёты в национальных валютах", — отметил он в интервью РИА "Новости".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не хочет уходить от расчётов в долларах и основные российские нефтегазовые компании ведут расчёты именно в американской валюте. Но из-за действий властей США, в том числе из-за антироссийских санкций, Москва вынуждена уходить от доллара и переходить на расчёты в нацвалютах со своими партнёрами. При этом данная тенденция продолжится, если Вашингтон не изменит свою политику.