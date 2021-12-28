Президент Молдавии Санду оценила шансы страны вступить в ЕС и сохранить отношения с РФ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика в будущем вполне может стать частью Европейского союза, но при этом хочет сохранить конструктивные отношения с Россией. Об этом она рассказала в эфире телеканала Pro TV.

В начале декабря вице-премьер страны — глава МИД Николай Попеску — выразил надежду на то, что Молдавия "интегрируется в Евросоюз в ближайшее время". Санду полагает, что у республики нет других вариантов, кроме евроинтеграции.

"Я думаю, что Молдавия может стать членом Европейского союза, это вполне реально. Многое зависит от нас, от того, как мы будем реализовывать реформы", — отметила глава государства.

Санду добавила, что многое также зависит от ситуации в регионе, поскольку республике для развития необходимы мир и покой. Пока, по её словам, Кишинёв развивает двусторонние отношения с различными странами — участницами Евросоюза. Санду считает, что её многочисленные визиты в ЕС также идут на пользу евроинтеграции Молдавии.

"Мы рассчитываем, что другие страны будут уважать наши стремления. Тот факт, что мы хотим развивать отношения с ЕС, не значит, что у нас не может быть конструктивного диалога с Россией, есть страны ЕС, у которых хорошие отношения с РФ", — подчеркнула президент республики, добавив, что она считает важным диалог между Брюсселем и Москвой.