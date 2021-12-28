Handelsblatt: Отказ от "Северного потока — 2" вызовет в Германии отключения электричества
Без поставок газа ФРГ окажется не в состоянии реализовать энергетический переход, считает обозреватель немецкой газеты Юрген Флаугер.
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В Германии могут начаться проблемы в работе электричества при недостаточном объёме поставок газа из России из-за блокировки "Северного потока — 2". Такое мнение выразил обозреватель газеты Handelsblatt Юрген Флаугер.
По его словам, Берлин нуждается в импорте голубого топлива в большом количестве, в том числе из России. Без поставок газа ФРГ окажется не в состоянии реализовать энергетический переход, который заключается в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле.
"Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах — они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце", — считает Флаугер.
Обозреватель добавил, что в случае блокировки трубопровода Москва начнёт искать рынки сбыта в Азии, в чём не заинтересована Германия. Поэтому Берлин обязан не дать спорам по поводу "Северного потока — 2" обостриться. Флаугер также отметил, что России удалось выполнить свои обязательства перед покупателями газа на Западе даже во время холодной войны.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. При этом 17 декабря началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2".
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