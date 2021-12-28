Handelsblatt: Отказ от "Северного потока — 2" вызовет в Германии отключения электричества

В Германии могут начаться проблемы в работе электричества при недостаточном объёме поставок газа из России из-за блокировки "Северного потока — 2". Такое мнение выразил обозреватель газеты Handelsblatt Юрген Флаугер.

По его словам, Берлин нуждается в импорте голубого топлива в большом количестве, в том числе из России. Без поставок газа ФРГ окажется не в состоянии реализовать энергетический переход, который заключается в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле.

"Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах — они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце", — считает Флаугер.