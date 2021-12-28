Минтруд предложил вести учёт нуждающихся в соцподдержке россиян с 1 января 2023 года

Минтруд РФ предлагает с 1 января 2023 года ввести порядок выявления граждан, которые нуждаются в государственной соцподдержке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный ведомством.

В пресс-службе Минтруда подтвердили подлинность документа. Инициатива предполагает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) будет ежедневно передавать в Пенсионный фонд России (ПФР) данные не только о гражданах с низкими доходами, но и о их родственных связях. Это позволит установить состав семьи, включая сведения о законных представителях, а также факты лишения (или ограничения) родительских прав.

Предполагается, что затем ПФР составит своего рода портрет семьи, дополнив данные ФНС информацией о доходах, получаемых в рамках соцподдержки. Если окажется, что семья живёт на средства ниже прожиточного минимума на человека, фонд запросит комплексную оценку у других ведомств.

"Проще говоря, сейчас гражданин сам должен оценить своё соответствие критериям, позволяющим получать помощь от государства, и обратиться за поддержкой <...>. С 2023 года ПФР сам будет выявлять таких граждан и проактивно предлагать им помощь", — пишет газета.

В Минтруде полагают, что изменения помогут решить сразу несколько задач, а именно проактивно выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; сократить сроки предоставления гражданам мер соцподдержки; информировать граждан о возможности соцподдержки; проводить анализ и мониторинг влияния господдержки на положение нуждающихся граждан.

Принятие постановления ожидается в первом квартале 2022 года. До этого инициатива Минтруда пройдёт общественные слушания.