Глава департамента МИД Биричевский: Нет никаких реальных перспектив отключения РФ от SWIFT

Нет никаких реальных перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет Украины". Ранее эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.

Биричевский напомнил, что SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии. Представитель МИД не понимает, как американцы собираются реализовывать свои угрозы.

"Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю — никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчёркивали это неоднократно в течение года", — сказал Биричевский в беседе с РИА "Новости".

Директор департамента добавил, что эта риторика то затихает, то появляется с новой силой.

В начале декабря СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы SWIFT. Позже телеканал CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".