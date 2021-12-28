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Глава департамента МИД Биричевский: Нет никаких реальных перспектив отключения РФ от SWIFT

Он напомнил, что SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии. Представитель МИД не понимает, как американцы собираются реализовывать свои угрозы.

28 декабря, 00:24

Логотип компании SWIFT © Swift.com

Нет никаких реальных перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет Украины". Ранее эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.

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Биричевский напомнил, что SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии. Представитель МИД не понимает, как американцы собираются реализовывать свои угрозы.

"Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю — никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчёркивали это неоднократно в течение года", — сказал Биричевский в беседе с РИА "Новости".

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Директор департамента добавил, что эта риторика то затихает, то появляется с новой силой.

В начале декабря СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы SWIFT. Позже телеканал CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".

В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом российский лидер призвал не перекладывать на плечи Москвы ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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