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Политолог Батюк назвал возможные "невиданные" санкции США против РФ выстрелом себе в ногу

Эксперт задался вопросом, как Европа и Соединённые Штаты, покупающие у РФ нефть, будут рассчитываться за поставки в случае отключения Москвы от системы SWIFT.

27 декабря, 22:25

© Pixabay

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк прокомментировал очередные угрозы властей США ввести против России "самые жёсткие санкции" из-за ситуации на Украине. По его мнению, пострадает от этого не только Москва.

"Не берусь судить, какие экономические санкции были бы для России наиболее болезненными. Но когда политические деятели выступают с такого рода заявлениями, они будто забывают, что мы живём в современном мире", — отметил эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".

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Батюк отметил, что почти все страны имеют теснейшие экономические связи с другими государствами. Поэтому разрыв отношений становится болезненным и наносит ущерб не только объекту санкций, но и другим странам, некоторые из которых являются инициаторами этих ограничений.

"Если говорить об отключении системы SWIFT, то как Европа, да и сами США, покупающие у России нефть и нефтепродукты, будут рассчитываться за поставки? Санкции ввести можно, но может получиться так, что наши партнёры выстрелят себе в ногу", — резюмировал главный научный сотрудник Института США и Канады.

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Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет Украины". А до этого экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер призвал ввести новые санкции против России. По словам дипломата, до сих пор Вашингтон и партнёры накладывали на РФ экономические ограничения лишь после того, как она "сделала что-то плохое". Волкер считает, что эту тенденцию нужно изменить.

В начале декабря СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы SWIFT. Позже телеканал CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".

The Economist: Отключение от системы SWIFT не сломит Россию

The Economist: Отключение от системы SWIFT не сломит Россию

В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом российский лидер призвал не перекладывать на плечи Москвы ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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