Экс-президент Грузии Саакашвили потерял сознание, узнав о переводе из больницы в тюрьму
Когда политик пришёл в себя, ему сказали, что больше не собираются его никуда перевозить.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание, когда узнал, что его планируют доставить из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму. Об этом после посещения политика в медучреждении рассказала журналистам представитель омбудсмена Анна Джаниашвили.
Омбудсмен Грузии Нино Ломджария отправила своего представителя в госпиталь после того, как родные и близкие Саакашвили начали жаловаться, что их к нему не пускают и этот запрет, вероятно, связан с тем, что экс-президента планируют вернуть в тюрьму.
"Сегодня (27 декабря. — Прим. Лайфа) я навестила Михаила Саакашвили. Он мне сообщил, что вечером к нему пришли люди и сообщили, что планировали вывезти его из госпиталя, из-за чего он оказал сопротивление, после чего ничего не помнит. После того как он пришёл в себя, ему сказали, что больше не собираются его никуда перевозить", — уточнила Джаниашвили.
Ранее консилиум врачей диагностировал у Саакашвили ПТСР и выступил против его перевода в тюрьму. По словам невролога Тенгиза Цуладзе, лечение расстройства должно происходить в среде, которая не напоминает человеку о тех обстоятельствах, в которых он получил стресс.
Как уже сообщал Лайф, в ноябре Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. Указывалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Также утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота. Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.
Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, однако в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.
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