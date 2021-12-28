Экс-президент Грузии Саакашвили потерял сознание, узнав о переводе из больницы в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание, когда узнал, что его планируют доставить из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму. Об этом после посещения политика в медучреждении рассказала журналистам представитель омбудсмена Анна Джаниашвили.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария отправила своего представителя в госпиталь после того, как родные и близкие Саакашвили начали жаловаться, что их к нему не пускают и этот запрет, вероятно, связан с тем, что экс-президента планируют вернуть в тюрьму.

"Сегодня (27 декабря. — Прим. Лайфа) я навестила Михаила Саакашвили. Он мне сообщил, что вечером к нему пришли люди и сообщили, что планировали вывезти его из госпиталя, из-за чего он оказал сопротивление, после чего ничего не помнит. После того как он пришёл в себя, ему сказали, что больше не собираются его никуда перевозить", — уточнила Джаниашвили.