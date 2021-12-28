Экс-президент Порошенко планирует вернуться на Украину в первой половине января

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, которого подозревают в государственной измене, подтвердил намерение вернуться в Незалежную в первой половине января. Об этом политик рассказал в беседе с украинским Пятым каналом.

"В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с (президентом Владимиром. — Прим. Лайфа) Зеленским, вернусь в Украину", — сказал Порошенко.