Экс-президент Порошенко планирует вернуться на Украину в первой половине января
Бывший лидер Незалежной заявил, что не собирается согласовывать свой график с Владимиром Зеленским.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко © Wikipedia / Вадим Чуприна
Экс-президент Украины Пётр Порошенко, которого подозревают в государственной измене, подтвердил намерение вернуться в Незалежную в первой половине января. Об этом политик рассказал в беседе с украинским Пятым каналом.
"В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с (президентом Владимиром. — Прим. Лайфа) Зеленским, вернусь в Украину", — сказал Порошенко.
Бывший лидер Незалежной добавил, что, когда вернётся, даст ответы на все вопросы: относительно и государственной измены, и финансирования терроризма.
Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявлено обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии "Европейская солидарность" заявили, что политик заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в госизмене и финансировании терроризма.
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