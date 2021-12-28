В США умер создатель отряда "морских котиков" Ричард Марсинко

В США умер первый командир знаменитого подразделения "морских котиков" (спецназ ВМС США) Ричард Марсинко. Об этом сообщил в "Твиттере" его сын Мэтт.

"Прошлой ночью в рождественский вечер (25 декабря) мы потеряли героя… отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой…" — написал Мэтт.

Причиной смерти Марсинко стал сердечный приступ. Он ушёл из жизни в 81 год.