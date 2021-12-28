В США умер создатель отряда "морских котиков" Ричард Марсинко
Известный военный деятель ушёл из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Коммандер Ричард Марсинко © Wikipedia
В США умер первый командир знаменитого подразделения "морских котиков" (спецназ ВМС США) Ричард Марсинко. Об этом сообщил в "Твиттере" его сын Мэтт.
"Прошлой ночью в рождественский вечер (25 декабря) мы потеряли героя… отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой…" — написал Мэтт.
Причиной смерти Марсинко стал сердечный приступ. Он ушёл из жизни в 81 год.
В 1980 году после неудачной операции по освобождению американских заложников в Иране Марсинко получил задание по формированию нового подразделения. Он стал первым командующим отряда SEAL Team Six и занимал эту должность три года. После выхода в отставку Марсинко написал ставшую бестселлером автобиографию — Rogue Warrior ("Воин-разбойник").
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