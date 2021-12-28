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В США умер создатель отряда "морских котиков" Ричард Марсинко

Известный военный деятель ушёл из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стал сердечный приступ.

27 декабря, 21:30
<p>Коммандер Ричард Марсинко © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Richard_Marcinko_LCDR_US_Navy.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

Коммандер Ричард Марсинко © Wikipedia

В США умер первый командир знаменитого подразделения "морских котиков" (спецназ ВМС США) Ричард Марсинко. Об этом сообщил в "Твиттере" его сын Мэтт.

"Прошлой ночью в рождественский вечер (25 декабря) мы потеряли героя… отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой…" — написал Мэтт.

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Причиной смерти Марсинко стал сердечный приступ. Он ушёл из жизни в 81 год.

В 1980 году после неудачной операции по освобождению американских заложников в Иране Марсинко получил задание по формированию нового подразделения. Он стал первым командующим отряда SEAL Team Six и занимал эту должность три года. После выхода в отставку Марсинко написал ставшую бестселлером автобиографию — Rogue Warrior ("Воин-разбойник").

Ранее в ЮАР умер лауреат Нобелевской премии мира — архиепископ Десмонд Туту.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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