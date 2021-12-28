В Минздраве Удмуртии заявили, что выживший при крушении Ми-2 находится в тяжёлом состоянии
Мужчину готовят к эвакуации в стационар. При этом ему оказывают медицинскую помощь на месте и продолжат оказывать во время перевозки.
Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
Пассажир вертолёта Ми-2, потерпевшего крушение в Удмуртии, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на данные местного Минздрава.
"Он будет эвакуирован в стационар, медицинская помощь ему оказывается на месте и будет оказываться во время медицинской эвакуации", — цитирует сообщение пресс-службы кабмина Удмуртии ТАСС.
Напомним, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна.
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