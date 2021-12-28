НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Минздраве Удмуртии заявили, что выживший при крушении Ми-2 находится в тяжёлом состоянии

Мужчину готовят к эвакуации в стационар. При этом ему оказывают медицинскую помощь на месте и продолжат оказывать во время перевозки.

27 декабря, 21:54

Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE

Пассажир вертолёта Ми-2, потерпевшего крушение в Удмуртии, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на данные местного Минздрава.

  • Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
    Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
  • Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
    Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
  • Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
    Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
  • Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
    Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
  • Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
    Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE

Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE

1 / 5

"Он будет эвакуирован в стационар, медицинская помощь ему оказывается на месте и будет оказываться во время медицинской эвакуации", — цитирует сообщение пресс-службы кабмина Удмуртии ТАСС.

Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии

Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии

Напомним, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна.

Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1