Президент Молдавии Санду отвергла возможность вступления страны в НАТО

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что конституция страны исключает вступление республики в НАТО. При этом менять основной закон страны пока никто не планирует, сказала она в эфире телеканала Pro TV.

"В конституции Молдавии прописано, что мы нейтральная страна, никто не менял конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно", — подчеркнула Санду, отвечая на вопрос, может ли Молдавия вступить в Североатлантический альянс.

Согласно конституции Молдавии республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. Кроме того, в Кишинёве функционирует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в столице республики также открылось бюро по связям НАТО. Опросы показывают, что свыше 60% населения выступает против вступления Молдавии в Североатлантический альянс.