Президент Молдавии Санду отвергла возможность вступления страны в НАТО
Кишинёв ни для кого не представляет никакой военной угрозы и хочет, чтобы ситуация развивалась мирно, отметила глава государства.
Президент Молдавии Майя Санду © Instagram / maia.sandu
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что конституция страны исключает вступление республики в НАТО. При этом менять основной закон страны пока никто не планирует, сказала она в эфире телеканала Pro TV.
"В конституции Молдавии прописано, что мы нейтральная страна, никто не менял конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно", — подчеркнула Санду, отвечая на вопрос, может ли Молдавия вступить в Североатлантический альянс.
Согласно конституции Молдавии республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. Кроме того, в Кишинёве функционирует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в столице республики также открылось бюро по связям НАТО. Опросы показывают, что свыше 60% населения выступает против вступления Молдавии в Североатлантический альянс.
Напомним, что 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В одном из пунктов документа Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. В результате генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января.
А ранее в Минобороны заявили о готовности начать переговоры с НАТО по безопасности в любое время. Замминистра российского военного ведомства Александр Фомин отметил, что Москва рассчитывает на "серьёзный и конструктивный" диалог. По его словам, он соответствует интересам как РФ, так и Европы.
Комментариев: 0