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Молодёжная сборная России по хоккею победила Швейцарию в матче чемпионата мира

Это первая виктория для подопечных Сергея Зубова. В следующей игре 30 декабря россияне сыграют со словаками.

27 декабря, 23:52

Сборная России по хоккею © ФХР

Молодёжная сборная России по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Канаде. Подопечные Сергея Зубова взяли верх над Швейцарией со счётом 4:2 (3:1,0:0,1:1).

В составе российской команды отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Ворота сборной защищал Егор Гуськов.

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Напомним, в первом матче россияне уступили шведам со счётом 3:6. В другой вчерашней встрече американцы одолели словаков 3:2. В четвертьфинал из группы выйдут четыре лучшие сборные. Следующий матч сборная России сыграет со Словакия. Игра состоится 30 декабря, начало в 00:30 мск.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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