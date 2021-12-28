Молодёжная сборная России по хоккею победила Швейцарию в матче чемпионата мира
Это первая виктория для подопечных Сергея Зубова. В следующей игре 30 декабря россияне сыграют со словаками.
Сборная России по хоккею © ФХР
Молодёжная сборная России по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Канаде. Подопечные Сергея Зубова взяли верх над Швейцарией со счётом 4:2 (3:1,0:0,1:1).
В составе российской команды отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Ворота сборной защищал Егор Гуськов.
GOAL:🚨 Guess who?— IIHF (@IIHFHockey) December 27, 2021
Matvei Michkov finishes it off for his third of the tournament to give @russiahockey a 4-1 lead!#WorldJuniors #RUSSUI pic.twitter.com/2svqAA8FKA
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Напомним, в первом матче россияне уступили шведам со счётом 3:6. В другой вчерашней встрече американцы одолели словаков 3:2. В четвертьфинал из группы выйдут четыре лучшие сборные. Следующий матч сборная России сыграет со Словакия. Игра состоится 30 декабря, начало в 00:30 мск.
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