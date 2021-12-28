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Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли

В ролике герой встречается с Селиной Кайл, более известной как Женщина-кошка, а также устраивает погоню за одним из антагонистов фильма — Пингвином. Кроме того, есть кадры и с Загадочником.

28 декабря, 00:06

Кадр из трейлера фильма "Бэтмен" © YouTube / Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила очередной трейлер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли. Видео с подзаголовком The Bat and The Cat ("Летучая мышь и кошка") опубликовано на официальном ютуб-канале студии.

В ролике Бэтмен встречается с Селиной Кайл, более известной как Женщина-кошка, а также устраивает погоню за одним из антагонистов фильма — Пингвином. Кроме того, есть кадры и с Загадочником.

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Режиссёром картины является Мэтт Ривз. Он известен зрителям по фильму "Монстро" и двум частям саги "Планета обезьян". В новом "Бэтмене" также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Джеффри Райт и другие.

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Напомним, дебютный тизер-трейлер и детали нового фильма про Бэтмена были опубликованы в августе 2020 года. Второй трейлер на русском языке презентовали в середине октября этого года. Мировая премьера нового "Бэтмена" запланирована на 2 марта 2022 года, в российский прокат картина выйдет 3 марта.

Ранее сообщалось, что "Человек-паук. Нет пути домой" стал самым популярным фильмом в период пандемии. В мировом прокате картина о герое Marvel собрала более миллиарда долларов за 12 дней. Это произошло впервые за время пандемии.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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