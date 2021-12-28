Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила очередной трейлер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли. Видео с подзаголовком The Bat and The Cat ("Летучая мышь и кошка") опубликовано на официальном ютуб-канале студии.

В ролике Бэтмен встречается с Селиной Кайл, более известной как Женщина-кошка, а также устраивает погоню за одним из антагонистов фильма — Пингвином. Кроме того, есть кадры и с Загадочником.

Режиссёром картины является Мэтт Ривз. Он известен зрителям по фильму "Монстро" и двум частям саги "Планета обезьян". В новом "Бэтмене" также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Джеффри Райт и другие.

Напомним, дебютный тизер-трейлер и детали нового фильма про Бэтмена были опубликованы в августе 2020 года. Второй трейлер на русском языке презентовали в середине октября этого года. Мировая премьера нового "Бэтмена" запланирована на 2 марта 2022 года, в российский прокат картина выйдет 3 марта.