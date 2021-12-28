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Bloomberg: Число идущих из США в Европу танкеров с СПГ выросло на треть за выходные

Ещё 14 судов, предположительно, направляются в Старый Свет "в ожидании окончательных распоряжений".

27 декабря, 23:34

© Pixabay

Количество танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) из США в Европу, выросло за минувшие выходные на треть. Об этом сообщает Bloomberg.

"В Европу направилось 20 танкеров с американским газом", — сказано в сообщении агентства.

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По данным Bloomberg на 24 декабря, число танкеров с СПГ, идущих из Соединённых Штатов в Европу, составляло 15. Ещё 14 судов, предположительно, направляются в Старый Свет "в ожидании окончательных распоряжений".

Ранее "Газпром" назвал враньём все обвинения Запада в недостаточных поставках газа из России в ЕС. А президент России Владимир Путин подчеркнул, что компания поставляет весь объём газа, который запрашивается по имеющимся контрактам. Кроме того, увеличена поставка топлива "в дальнее зарубежье и Европу в целом". По словам главы государства, "Газпром" — это единственная организация в мире, которая "так себя ведёт".

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Лайф напоминает, что 21 декабря цена газа в Европе побила исторический рекорд и впервые превысила $2100 за тысячу кубометров. Стоимость голубого топлива выросла после того, как "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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