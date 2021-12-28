Россияне могут остаться без новогодних подарков из-за застрявших на границе с Китаем фур

Более тысячи фур скопилось на границе Китая и России, из-за этого часть россиян могут остаться без новогодних подарков. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на перевозчиков, после того как 3 декабря из-за коронавируса было закрыто четыре из пяти пунктов пропуска, все грузовики направились в единственный оставшийся — Суйфыньхэ. Это стало причиной коллапса, так как его пропускная способность — всего одна-две машины в день. При этом в первую очередь пропускают фуры с продуктами, а остальные стоят на границе неделями.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) России подтвердили наличие проблем. Там отметили, что с 13 по 26 декабря в Суйфыньхэ наблюдается скопление машин. Однако в ведомстве назвали его незначительным. По данным ФТС, утром 27 декабря на границе была очередь из 150 автомобилей. В таможенной службе также уточнили, что российские машины проходят своевременную проверку.

Предприниматель Аралетта Иванова, специализирующаяся на грузоперевозках, рассказала, что эта проблема в основном коснулась небольших компаний, которые не могут закупаться впрок. По её словам, крупные предприятия оказались к этому готовы, закупив весь необходимый товар ещё летом и получив его в октябре-ноябре.

Генеральный директор группы транспортных компаний DIAZAN Артур Гареев считает, что ситуация может измениться при запуске других китайских приграничных пунктов, но, по предварительным данным, это произойдёт не ранее 20-х чисел января. Глава ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин добавил, что чуть раньше может заработать погранпереход Маньчжурия — Забайкальск. По его словам, обсуждается открытие 30 декабря, если позволит эпидемиологическая ситуация. Также эксперт полагает, что в 2022 году сроки доставки товаров возрастут из-за ужесточения правил въезда в Китай.