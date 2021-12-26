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5 уловок мошенников, которые могут оставить вас без денег перед новогодними праздниками

Предновогодние недели — время волшебства, дедлайнов и... мошенников. Рассказываем, как не стать их жертвой и выйти на праздники с целым кошельком.

26 декабря, 09:15

Фото © Shutterstock, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Деды Морозы с "Авито"

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Фальшивые службы Дедов Морозов существуют всего пару недель в году, но зарабатывают чуть ли не больше реальных аниматоров. Система до обидного проста. Забывчивые родители в последний момент вызывают бородатого волшебника, а оператор на том конце провода просит внести предоплату — мол, чтобы дедушка был уверен, что его действительно ждут. В стрессовой ситуации мамы и папы сдаются и переводят деньги, а артист таким же волшебным образом пропадает.

Решение — передавать кровно заработанные Морозу в руки или искать проверенного аниматора по знакомым.

Подделки

Фото © Pexels

Фото © Pexels

В преддверии праздников все массово ищут подарки. Один из оптимальных вариантов — заказать что-то на маркетплейсах. Но ни один крупный агрегатор не может обеспечить проверку всех товаров на оригинальность. Поэтому, покупая дорогие вещи на больших сетевых площадках, помните о возможности наткнуться на подделку.

Решение — приобретать товары на официальных сайтах брендов или в официальных физических магазинах. Life уже писал, как не стать жертвой фишинговых сайтов.

Фейковые открытки

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Забавные веб-открытки успели выбраться из "Одноклассников" и Whatsapp и стали мемом. Но, несмотря на то что зумеры над ними лишь смеются и иронично пересылают друг другу, старшее поколение относится к ним иначе и совершенно перед ними беззащитно. Красочные картинки с поздравлениями могут прислать не только дальние родственники и коллеги, но и мошенники.

Решение одно — не переходить ни по каким ссылкам, приложенным к открыткам.

Благотворительность

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock Inc

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock Inc

Чем ближе Новый год, тем более сентиментальными становятся люди. И мошенники об этом прекрасно знают. Помогая сделать "хорошее дело", они показывают пользователям Сети рекламу с душераздирающими историями больных детишек и животных, которым срочно собирают на операцию. Ну кто устоит? Тот, кто сейчас читает этот материал.

Решение — проверить, не фейк ли это, запросив дополнительную информацию в виде документов. А лучше сделать пожертвование в проверенный фонд.

Подарки от "Минздрава"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Обычно мошенники, работающие по этой схеме, ориентируются на пенсионеров. В преддверии праздников они ходят по квартирам, сообщая о новогоднем "подарке" якобы от Минздрава в виде скидки на устройство, которое лечит чуть ли не все болезни. Но даже по акции гаджет стоит ну очень дорого и, очевидно, ничуть не помогает.

Решение — просто не открывать дверь незнакомцам. Даже если гости окажутся не "волонтёрами из Минздрава", презентацию инновационных кастрюль вам едва ли будет интересно смотреть.

Как подготовить стол за две недели до Нового года, чтобы 31 декабря не провести у плиты

Как подготовить стол за две недели до Нового года, чтобы 31 декабря не провести у плиты

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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