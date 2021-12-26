5 уловок мошенников, которые могут оставить вас без денег перед новогодними праздниками
Предновогодние недели — время волшебства, дедлайнов и... мошенников. Рассказываем, как не стать их жертвой и выйти на праздники с целым кошельком.
Фото © Shutterstock, ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Деды Морозы с "Авито"
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Фальшивые службы Дедов Морозов существуют всего пару недель в году, но зарабатывают чуть ли не больше реальных аниматоров. Система до обидного проста. Забывчивые родители в последний момент вызывают бородатого волшебника, а оператор на том конце провода просит внести предоплату — мол, чтобы дедушка был уверен, что его действительно ждут. В стрессовой ситуации мамы и папы сдаются и переводят деньги, а артист таким же волшебным образом пропадает.
Решение — передавать кровно заработанные Морозу в руки или искать проверенного аниматора по знакомым.
Подделки
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В преддверии праздников все массово ищут подарки. Один из оптимальных вариантов — заказать что-то на маркетплейсах. Но ни один крупный агрегатор не может обеспечить проверку всех товаров на оригинальность. Поэтому, покупая дорогие вещи на больших сетевых площадках, помните о возможности наткнуться на подделку.
Решение — приобретать товары на официальных сайтах брендов или в официальных физических магазинах. Life уже писал, как не стать жертвой фишинговых сайтов.
Фейковые открытки
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Забавные веб-открытки успели выбраться из "Одноклассников" и Whatsapp и стали мемом. Но, несмотря на то что зумеры над ними лишь смеются и иронично пересылают друг другу, старшее поколение относится к ним иначе и совершенно перед ними беззащитно. Красочные картинки с поздравлениями могут прислать не только дальние родственники и коллеги, но и мошенники.
Решение одно — не переходить ни по каким ссылкам, приложенным к открыткам.
Благотворительность
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Чем ближе Новый год, тем более сентиментальными становятся люди. И мошенники об этом прекрасно знают. Помогая сделать "хорошее дело", они показывают пользователям Сети рекламу с душераздирающими историями больных детишек и животных, которым срочно собирают на операцию. Ну кто устоит? Тот, кто сейчас читает этот материал.
Решение — проверить, не фейк ли это, запросив дополнительную информацию в виде документов. А лучше сделать пожертвование в проверенный фонд.
Подарки от "Минздрава"
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Обычно мошенники, работающие по этой схеме, ориентируются на пенсионеров. В преддверии праздников они ходят по квартирам, сообщая о новогоднем "подарке" якобы от Минздрава в виде скидки на устройство, которое лечит чуть ли не все болезни. Но даже по акции гаджет стоит ну очень дорого и, очевидно, ничуть не помогает.
Решение — просто не открывать дверь незнакомцам. Даже если гости окажутся не "волонтёрами из Минздрава", презентацию инновационных кастрюль вам едва ли будет интересно смотреть.
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