Как сложилась жизнь Татьяны Друбич, о которой мечтали советские режиссёры

61-летняя актриса Татьяна Друбич — тот редкий случай, когда в одном человеке слились и талант, и красота. Девочку из еврейской семьи сперва заметила режиссёр Инна Туманян, пригласившая Таню в 1972 году на съёмки трагического фильма "Пятнадцатая весна". После выхода картины на экраны о девочке заговорили все. "Ей всего 13?! — не верили режиссёры и сценаристы. — Однозначно будет звездой!" Но у неё были другие планы. Вся её жизнь — погоня, в которой кинематограф догонял её, а она бесконечно бежала и бежит до сих пор. При том что вся её жизнь — это точно такая же кинолента, только вот жаль, что отрезать и склеить какие-то эпизоды уже нельзя.

Кадр из фильма "Пятнадцатая весна". Фото © "Кинопоиск"

После "Пятнадцатой весны" режиссёр Сергей Соловьёв посчитал её идеальной актрисой для роли в фильме "Сто дней после детства". Таня сыграла так, что покорила не только СССР, но и Европу — картина получила серебряного медведя на Берлинском кинофестивале. А известный кадр, где Лена — Танина героиня — стоит с французской книгой "Любовные письма" в руках и грушей, стал символом молодёжи в 1970-х, когда его напечатали на обложке "Советского экрана".

Кадр из фильма "Сто дней после детства". Фото © "Кинопоиск"

Соловьёв понял, что попал в нужную точку созревшего общества. Это было что-то сродни набоковской "Лолите", но только через киноязык. Режиссёр ухватился за эту взрослую девочку и уже не отпускал. Даже когда женился на других. Её же он снимал в таких картинах, как "Асса" и "Чёрная роза", и многих других. Говорили об их связи, но это была платоническая любовь. Он высасывал из неё сексуальность и невинность, передавая всё это на съедение зрителям, а она училась у мастера и набиралась опыта, прислушиваясь к его словам и советам. Закончив школу, она не пошла во ВГИК — к огромному удивлению окружающих.

Кадр из фильма "Асса". Фото © "Кинопоиск"

"Что тебе там делать, Таня? — сказал ей Соловьёв. — Всё, чему там обучают, ты получила от природы". Девушка послушалась наставника, потому что карьера актрисы не внушала ей доверия. Тем более в 17 лет она потеряла отца, и это стало для неё страшным ударом. Теперь Тане нужно было самой устроиться в жизни и помогать маме, поэтому девушка поступила в медицинский.

Кадр из фильма "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви". Фото © "Кинопоиск"

Учёбу она совмещала со съёмками, не желая упускать новые проекты Соловьёва. Где-то в это же время коллеги поняли, что их тёплые отношения переросли в нечто иное. Ради неё он ушёл от второй жены, когда Татьяна закончила институт. Однако в домохозяйку она превращаться не думала. Устроилась на работу в поликлинику эндокринологом и хотела забыть о мире соблазнов, ярких впечатлений, компаний интересных людей и искушений. Не получилось.

Кадр из фильма "Анна Каренина". Фото © kino-teatr.ru

Татьяна многое успела перепробовать — открывала свою клинику, а затем и свой клуб, но ничего не выстрелило. Зато периодические камбэки в кино моментально возвращали ей славу и всенародную любовь. В 1984 году она стала мамой. Дочь от Соловьёва назвали Аней. У девочки не было счастливого полноценного детства. И мама, и папа были слишком заняты собой и зависимы от кинематографа. В 1989 году они развелись. Она полюбила другого... режиссёра.

Фото © ИТАР-ТАСС / Вадим Тараканов

Имени "разлучника" Татьяна не называла, но спустя несколько лет у неё появилась дочь Маруся. Об отце малышки актриса не распространяется, а потому фанаты могут только предполагать — может, Марусю звезда родила от таинственного режиссёра, а может, взяла из детдома. Ходили слухи, что отцом девочки стал Иван Дыховичный, но и Татьяна, и Соловьёв отказывались это комментировать.

Слева направо: Татьяна Друбич, её младшая дочь Маруся, старшая дочь Анна, внучка Саша и младшая внучка Соня. Фото © Instagram / annadrubich

Развод сделал Друбич и Соловьёва свободными в отношениях, но не в работе. Они понимали, что их тандем даёт серьёзные плоды. При том что Татьяна продолжала упорно внушать всем, что она не актриса, а медик. Эндокринолог — вот её основная профессия. "Если бы мне дали заполнить анкету и сказали вписать профессию, я бы выбрала врача, а не актрису", — призналась как-то Друбич. Сейчас она занимается благотворительностью и является сопредседателем попечительского совета благотворительного фонда "Вера".

Фото © ИТАР-ТАСС / Руслан Шамуков

"Её называют моей музой, но это не так. Муза — немного идиотка, а Таня — женщина редкого ума", — говорил Соловьёв о бывшей жене. Пара до последнего сохраняла крепкую дружбу, актриса даже приезжала ухаживать за ним после операции, когда у режиссёра обострились старые заболевания.

Фото © Станислав Красильников / ТАСС