Какая кошка пробежала между экстрасенсами-любовниками Александром Шепсом и Мэрилин Керро
За отношения этой странной пары зрители болели больше, чем за собственные, но это не помогло.
Положа руку на сердце, стоит признать, что на российском ТВ не так уж много красивых пар, которые западают в сердца зрителей надолго. Но звёзды "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс и Мэрилин Керро стали одной из таких. Они познакомились на съёмках 14-го сезона шоу, с тех пор и началась их долгая и запутанная история, которая до сих пор многим не даёт покоя: что пошло не так?
Чувства вспыхнули
Эстонская ведьма Мэрилин Керро серьёзно пошатнула желание Александра победить в 14-м сезоне "Битвы экстрасенсов". Он всегда был уверен в своих способностях — в детстве предсказал смерть бабушки, а когда спустя много лет его машину обстреляли — успокоил своих друзей, ведь "силы" подсказали ему, что всё будет в порядке. Даже на шоу Шепс пробился необычным способом — опоздал на кастинг и пришёл сразу на отбор, поразив своими умениями присутствующих. Среди них была и Мэрилин.
Роман между участниками завязался быстро, но они всячески скрывали отношения (наверное, боялись сглаза). Но, когда на финальном этапе Александр уверенно двигался к победе, всё тайное стало явным — маг поцеловал возлюбленную и попытался уступить ей главный приз. Тогда телезрители не впечатлились романтичным жестом и обвинили Шепса в хайпе. Однако их возмущение утихло, когда парочка продолжила отношения и после шоу.
Александр и Мэрилин публиковали подробности своей жизни в соцсетях, а 25-летняя девушка даже призналась, что для неё это были первые серьёзные отношения. Фанаты пары с нетерпением ждали новостей о свадьбе. Наконец в 2014 году Александр подарил Мари кольцо, но та отвергла его предложение. "Зачем штамп в паспорте, зачем эти показательные выступления, — рассуждала Мэрилин. — Мы и так друг друга любим". Что-то тогда между ними сломалось, но что?..
Неприятности в раю
Непонятные отношения продолжались вплоть до 2016 года, пока Мэрилин не заявила, что они с Александром, вообще-то, уже давно не вдвоём. Они не живут вместе и даже не разговаривают. Спустя пару месяцев их снова застали вместе. Мэрилин прошла кастинг на 17-й сезон "Битвы экстрасенсов", где призналась, что хотела бы завести семью и детей. Тогда поклонники решили, что это и стало причиной размолвки — Шепс, видимо, просто не был готов к такому серьёзному шагу.
В финале сезона Александр появился перед Мэрилин с букетом цветов и страстно поцеловал её перед камерами. Но и это оказалось показательным выступлением и ни к чему не привело — они продолжили жить раздельно. "Я очень люблю его и ценю как друга, но мы больше не встречаемся", — огорошила поклонников эстонская ведьма, а спустя год она родила от нового возлюбленного — Марка Хансена.
Горькая правда
Стоило Мэрилин объявить об окончательном расставании с Александром, как в её сторону полились потоки негатива со стороны его поклонников. Она всем рассказывала о мирном разрыве, а маг в это время посвящал ей стихи, намекая на её "гнилое нутро". Девушке в итоге это надоело, и она призналась, что ушла от Александра после того, как узнала об обмане. Она посвятила ему четыре года жизни, а он всё это время встречался с другой. К тому же Александр попросил у неё два миллиона на открытие магазина магии в родной Самаре, но деньги так и не вернул, оформив всё на отца.
Чем всё закончилось
Фото © Instagram / devilmarylinkerro и alexandersheps.ru
Мэрилин сконцентрировалась на своей семье — родила второго ребёнка. Развелась... Но интерес к эзотерике не потеряла — сейчас она ведёт блог в "Инстаграме" на 212 тыс. человек и записывает на приём тех, кто ещё верит в её сверхъестественные способности. Диагностика по фото стоит 3 тысячи рублей, а по видеосвязи — 8 тысяч. Александр же открыл свой проект "Поверь в чудеса", выпускает музыкальные треки вместе с братом и пишет стихи о несчастной любви в "Инстаграме", где у него 340 тыс. подписчиков.
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