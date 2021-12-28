РБК: Россия заняла пятое место в мире по производству и экспорту вакцин от ковида
Первую строчку в обоих списках занял Китай. В разрезе конкретных вакцин лидирующую позицию также занял препарат из КНР.
Фото © Twitter / sputnikvaccine
Россия заняла пятое место как по объёмам производства, так и по объёмам экспорта вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ).
В конце ноября ВТО и МВФ запустили совместный проект по регулярному отслеживанию информации о глобальной торговле вакцинами от CoViD-19. Согласно его данным, в 2021 году РФ поставила на внутренний и внешний рынок около 233 млн доз препаратов (2,3% от глобального предложения), в том числе 93,4 млн доз на экспорт (2,6%). Пятёрка лидеров по производству выглядит следующим образом:
- Китай — 4522,3 млн доз
- Евросоюз — 2247,7 млн
- Индия — 1568,4 млн
- США — 847,5 млн
- Россия — 232,9 млн
А это пятёрка лидеров по экспорту:
- Китай — 1487,6 млн доз
- Евросоюз — 1366,8 млн
- США — 348 млн
- Южная Корея — 133,6 млн
- Россия — 93,4 млн
В разрезе конкретных вакцин первое место в мире занимает китайская Sinovac (к началу декабря произведено около 2,37 млрд доз), далее идут европейская AstraZeneca (2,26 млрд доз) и ещё одна китайская вакцина — Sinopharm (почти 2,1 млрд доз). Всего в мире произведено уже более 10 млрд доз вакцины от коронавируса, из которых почти 3,7 млрд доз экспортировано в другие страны.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что первые бесплатные поставки "Спутника V" пойдут в Африку. Он отметил, что на этом материке наблюдается всплеск заболеваний из-за распространения штамма "омикрон".
Лента новостей
Россияне могут остаться без новогодних подарков из-за застрявших на границе с Китаем фур
сегодня в 22:59
Политолог Батюк назвал возможные "невиданные" санкции США против РФ выстрелом себе в ногу
сегодня в 22:25
Экс-президент Грузии Саакашвили потерял сознание, узнав о переводе из больницы в тюрьму
сегодня в 22:13
Комментариев: 0