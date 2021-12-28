РБК: Россия заняла пятое место в мире по производству и экспорту вакцин от ковида

Россия заняла пятое место как по объёмам производства, так и по объёмам экспорта вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ).

В конце ноября ВТО и МВФ запустили совместный проект по регулярному отслеживанию информации о глобальной торговле вакцинами от CoViD-19. Согласно его данным, в 2021 году РФ поставила на внутренний и внешний рынок около 233 млн доз препаратов (2,3% от глобального предложения), в том числе 93,4 млн доз на экспорт (2,6%). Пятёрка лидеров по производству выглядит следующим образом:

Китай — 4522,3 млн доз

Евросоюз — 2247,7 млн

Индия — 1568,4 млн

США — 847,5 млн

Россия — 232,9 млн

А это пятёрка лидеров по экспорту:

Китай — 1487,6 млн доз

Евросоюз — 1366,8 млн

США — 348 млн

Южная Корея — 133,6 млн

Россия — 93,4 млн

В разрезе конкретных вакцин первое место в мире занимает китайская Sinovac (к началу декабря произведено около 2,37 млрд доз), далее идут европейская AstraZeneca (2,26 млрд доз) и ещё одна китайская вакцина — Sinopharm (почти 2,1 млрд доз). Всего в мире произведено уже более 10 млрд доз вакцины от коронавируса, из которых почти 3,7 млрд доз экспортировано в другие страны.