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РБК: Россия заняла пятое место в мире по производству и экспорту вакцин от ковида

Первую строчку в обоих списках занял Китай. В разрезе конкретных вакцин лидирующую позицию также занял препарат из КНР.

27 декабря, 23:23

Фото © Twitter / sputnikvaccine

Россия заняла пятое место как по объёмам производства, так и по объёмам экспорта вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ).

В конце ноября ВТО и МВФ запустили совместный проект по регулярному отслеживанию информации о глобальной торговле вакцинами от CoViD-19. Согласно его данным, в 2021 году РФ поставила на внутренний и внешний рынок около 233 млн доз препаратов (2,3% от глобального предложения), в том числе 93,4 млн доз на экспорт (2,6%). Пятёрка лидеров по производству выглядит следующим образом:

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  • Китай — 4522,3 млн доз
  • Евросоюз — 2247,7 млн
  • Индия — 1568,4 млн
  • США — 847,5 млн
  • Россия — 232,9 млн

А это пятёрка лидеров по экспорту:

  • Китай — 1487,6 млн доз
  • Евросоюз — 1366,8 млн
  • США — 348 млн
  • Южная Корея — 133,6 млн
  • Россия — 93,4 млн
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В разрезе конкретных вакцин первое место в мире занимает китайская Sinovac (к началу декабря произведено около 2,37 млрд доз), далее идут европейская AstraZeneca (2,26 млрд доз) и ещё одна китайская вакцина — Sinopharm (почти 2,1 млрд доз). Всего в мире произведено уже более 10 млрд доз вакцины от коронавируса, из которых почти 3,7 млрд доз экспортировано в другие страны.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что первые бесплатные поставки "Спутника V" пойдут в Африку. Он отметил, что на этом материке наблюдается всплеск заболеваний из-за распространения штамма "омикрон".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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