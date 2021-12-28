В январе часть сотрудников получит повышенную зарплату: Как оплатят работу в праздники В этом году новогодние каникулы начнутся уже 31 декабря. При этом многие сотрудники смогут за это время хорошо заработать. Кто и сколько получит за труд в праздники? 27 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. В частности, в 2022 году продолжат специальные социальные выплаты сотрудникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции (CoViD-19). Деньги получат также работники, контактирующие с пациентами с установленным коронавирусом, а также работники стационарных учреждений социального обслуживания.

— Кроме того, в срок до 30 декабря 2021 года сотрудникам этих организаций установят перечисление специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни. Речь идёт о периоде с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

В Трудовом кодексе установлено, что за работу в выходной или праздник сотруднику начисляют зарплату не меньше, чем в двойном размере (ст. 153 ТК). Если день получения денег совпадает с выходным или нерабочим праздничным днём, то их должны перевести накануне.

— Работа в новогодние праздники оплачивается так же, как и в другие нерабочие праздничные дни. Сотрудник имеет право выбора. Ему могут оплатить труд не менее чем в двойном размере или предоставить отгул, — добавила Оксана Красовская.

Перечисляются деньги в зависимости от того, по какому графику и договору трудится сотрудник. При сдельной работе — не менее чем по двойным сдельным расценкам. Людям, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. Работникам, получающим оклад, — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада. Если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, то её оплатят по обычному тарифу. Если за её пределами, то в размере не менее двойной дневной или часовой ставки.

— Это означает, что, если вы согласитесь работать, к примеру, в новогоднюю ночь, оплачиваться она будет дополнительно (помимо заработной платы), вы получите за неё минимум двойную оплату. Допустим, в среднем вы получаете 3000 рублей в день, за работу в праздничный день вам должны заплатить минимум 6000 рублей. Двойная ставка — минимальная регламентированная ТК РФ выплата. На деле вы можете получить и больше, всё зависит от договорённостей с работодателем. Бывает, что в новогоднюю ночь и праздники люди получают оплату и в троекратном, и в четырёхкратном размере, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учётом мнения представительного органа работников, а также трудовым договором.

— Оплата труда в праздничные дни творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъёмочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков может отдельно регламентироваться на основании коллективного договора, локального нормативного акта или трудового договора, — уточнила Оксана Красовская.

При сменном графике тоже можно рассчитывать на двойную оплату. Правда, не всегда. При начислении учитывается система оплаты труда работника и вид выбранной им компенсации (повышенная оплата или отгул). Так, если по графику смен человек в новогодние праздники работал в дни, которые не были для него рабочими, то они оплачиваются за каждый час работы не менее чем в двойном размере или в одинарном с предоставлением отгула. Если же речь идёт об обычной смене, тогда в стандартном режиме.

Оксана Красовская уточнила, что если сотрудник отработал только часть смены, то в повышенном размере оплачиваются часы, которые он фактически отработал в праздничный день (ч. 3 ст. 153 ТК РФ).

— Для того чтобы гарантированно получить дополнительные деньги за работу в праздники, необходимо позаботиться о документальном оформлении выхода на работу. Не стоит делать этого на основании устной договорённости с руководством. На такой случай должен существовать приказ руководителя компании, в котором должна стоять подпись сотрудника, подтверждающая, что он ознакомлен с условиями и согласен работать в праздники. При этом, если сотрудник, подписавший такой приказ, без уважительной причины не выйдет на работу в оговорённые дни, работодатель вправе применить к нему дисциплинарное взыскание. Вплоть до увольнения за прогул, — пояснил Петр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева