Глава Минздрава Франции Веран ожидает 250 тысяч случаев ковида за сутки в январе
Министр подчеркнул, что вакцинация является ключевым средством для преодоления пандемии.
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Темпы распространения ковида во Франции могут превысить в начале 2022 года планку в 250 тысяч новых случаев в сутки. Об этом предупредил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
"К началу января мы можем ожидать более 250 тысяч случаев в день", — сказал глава Минздрава республики, представляя на встрече с журналистами планы правительства по борьбе с пандемией.
Отметим, что во Франции продолжается активная кампания по вакцинации населения. По состоянию на 27 декабря полный курс прошло более 51,6 миллиона человек. Бустерную дозу прививки сделало около 22,5 миллиона граждан. Население страны составляет в настоящее время более 67 миллионов человек. Как отметил Веран, вакцинация является ключевым средством для преодоления пандемии. При этом он призвал беременных женщин также делать прививки.
"Делайте прививку без колебаний, также если вы беременны. Это не только возможно, это рекомендуется", — подчеркнул министр здравоохранения.
Франция переживает уже пятую волну коронавируса. Так, 25 декабря в стране был установлен абсолютный антирекорд по числу заражений: в течение суток было выявлено 104 611 инфицированных.
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