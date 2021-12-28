Вскрытие показало: Учёные выяснили, как долго ковид остаётся в теле заражённого SARS-Cov-2 нашли не только в лёгких, но и во множестве других тканей, в том числе в мозге 27 декабря, 21:40 Фото © shutterstock

Этот "серпантин" с наступлением пневмонии оказался, мягко говоря, не подарком человеческому организму. Это фермент АПФ2 (англоязычная аббревиатура — ACE2) — белок, расположенный на оболочках клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов по всему организму. На самом деле у него очень полезная функция — он вырабатывает вещества для расширения сосудов. В противовес ему есть АПФ — он суживает. Таким образом сохраняется баланс, ситуация регулируется. Но беда в том, что коронавирусу оказалось очень легко и удобно именно к нему прикрепляться — конструкция у него подходящая. Ковидная частица цепляется за АПФ2 своими "шипами" и как бы обманывает клетку — вынуждает её "проглатывать" патоген. А дальше — вопрос техники.

Клеточный рецептор ACE2. Фото © wikipedia

Именно повсеместная распространённость этих рецепторов оказалась секретом универсальности SARS-Cov-2. Недавно исследователи из Национальных институтов здоровья США решили выяснить, каков масштаб разнообразия страдающих от ковида органов и тканей, а главное — как долго вирус продолжает в них процветать. Учёные провели вскрытие тел 44 пациентов, умерших после заражения ковидом. Как они подчеркнули, в 39 случаях можно утверждать, что люди скончались именно от коронавируса. В среднем они погибали через 35 дней после появления первых симптомов, но некоторые ушли из жизни спустя 230 дней, то есть семь месяцев. Стоит отметить, что почти у всех было как минимум одно сопутствующее заболевание. Чаще всего это были гипертония (54,5% случаев), ожирение (52,3% случаев) и хроническая обструктивная болезнь лёгких (34,1%).

Большинству потребовалась искусственная вентиляция лёгких — у них была тяжелейшая пневмония. Но, как и можно было ожидать, воспалением в дыхательной системе дело не ограничивалось. У 10 умерших (это 23% случаев) была тромбоэмболия, у 17 человек сильно повреждены почки.

Анализ извлечённых тканей показал наличие коронавирусных РНК также в пищеварительной, половой, эндокринной системе, в коже, тканях глаза, а также (в 6 случаях) — в тканях мозга. Сообщается, что SARS-Cov-2 поражает в том числе нейроны и нейроглию — вспомогательные клетки, они защищают нейроны и регулируют передачу импульсов. Учёные отметили, что присутствие вирусного генома ещё не означает присутствия жизнеспособного вируса — это могут быть "останки" разрушенных вирусных частиц, но то, что они так долго не удаляются из организма, не может не тревожить. Более того, сопоставление полученных данных привело микробиологов к выводу, что по крайней мере три месяца после заражения SARS-Cov-2 может продолжать реплицироваться, то есть размножаться.

Эти научные данные Лайфу прокомментировал известный патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер.

Александр Эдигер патологоанатом, клинический фармаколог

"Это очень плохая новость"

"Эти исследования чрезвычайно валидны, чрезвычайно серьёзны и чрезвычайно информативны. Это очень плохая новость, потому что в этой связи мы вынуждены констатировать, что в какой-то части случаев мы получаем так называемый нестерильный иммунитет, то есть вирус продолжает существовать и человек в этой ситуации становится потенциальным источником заражения. Или какая-то часть людей становится таковой".

"Это явление называется персистенцией вируса, то есть существование вируса после конца острого клинического периода некое неопределённое время в организме. Про коронавирус было понятно, что он будет существовать в организме в тех или иных депо — скорее всего, в лимфатической системе — неопределённо долго".

"Мне довелось видеть методические указания по вирусу Эбола в связи со страшной вспышкой в Западной Африке, и выяснилось, что вирус Эбола после клинического выздоровления также несколько месяцев может продолжать существовать и, самое плохое, продолжать выделяться биологическими жидкостями организма человека. Я думаю, к этим исследованиям нужно относиться с максимальной серьёзностью".

"Вирус остаётся в сожительстве с организмом"

"Это означает, что мы можем иметь ситуацию клинического улучшения или выздоровления, но никак не выздоровления с полным уничтожением вируса в организме. Вирус продолжает находиться в организме в состоянии сожительства с организмом, или симбиоза, а с другой стороны, самое главное — этот человек в этой ситуации может становиться источником последующего заражения".

"Два года пандемии — и ни одного реального снижения"

"Вывод очевиден: если эти исследования надо будет продолжить в большом количестве случаев и если этот вывод будет подтверждён, то это, конечно, очень резко изменит общую эпидемиологическую ситуацию по ковиду. Это будет одно из объяснений феномена циркуляции вируса в популяции, когда мы не видим эпидемических волн — хотя мы называем это волнами, — не видим снижения, скажем так, близкого к нулю, когда мы видим ситуацию в достаточно высоких цифрах, когда пандемия длится вот уже около двух лет без каких-то реальных снижений или появления белых пятен на карте мирового распространения вируса".

Может ли бессимптомник умереть от ковида?

"Эта вероятность, к сожалению, никогда не сможет быть нулевой, потому что бессимптомник и пациент с лёгким течением, в частности на дельта-штамме, в достаточно большом количестве случаев в течение нескольких часов испытывает ухудшение с формированием респираторного дистресс-синдрома. К сожалению, эта вероятность всегда сохраняется, именно с этим связана некоторая часть летальности от ковида в этом году".

Авторы Адель Романенкова