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Аргентинский эпидемиолог Пиовано заявила, что США и ЕС лишили людей "Спутника V"

Российская вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

28 декабря, 01:09

Вакцина от коронавируса "Спутник V © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

США и ЕС, которые не используют российский "Спутник V", лишили людей хорошей вакцины от коронавируса. Об этом заявила аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано.

"США и ЕС без "Спутника V" лишили своих граждан очень хорошей вакцины", цитирует специалиста газета Perfil.

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Ранее в Аргентине одобрили применение "Спутника лайт". Российскую антиковидную вакцину в этой южноамериканской стране используют как в качестве самостоятельного препарата, так и бустера.

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Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране мира с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщали, что эффективность вакцины достигла уровня 97,6%. Это удалось установить по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых жителей страны. Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". В феврале текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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