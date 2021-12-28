Аргентинский эпидемиолог Пиовано заявила, что США и ЕС лишили людей "Спутника V"

Ранее в Аргентине одобрили применение "Спутника лайт" . Российскую антиковидную вакцину в этой южноамериканской стране используют как в качестве самостоятельного препарата, так и бустера.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране мира с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщали, что эффективность вакцины достигла уровня 97,6%. Это удалось установить по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых жителей страны. Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". В феврале текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.