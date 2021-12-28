Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата Эмиля Чечко
Ранее военнослужащему предъявили обвинение в дезертирстве. Кроме того, по данным местных СМИ, его подозревают в шпионаже.
Польский солдат Эмиль Чечко © t.me/ontnews
Польская прокуратура объявила в розыск солдата Эмиля Чечко, который сбежал в Белоруссию. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко.
"Отдел по военным делам районной прокуратуры Белосток-Север, получив из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня (27 декабря. — Прим. Лайфа) в розыск подозреваемого Эмиля Ч.", — рассказал прокурор.
По словам Вишенко, объявление в розыск означает, что "любой орган, например полиция или военная жандармерия, может задержать данного человека и передать его соответствующим органам для того, чтобы поместить его в следственный изолятор".
Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Польши подозревают Чечко в шпионаже. По их версии, солдат мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом.
Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов.
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