Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата Эмиля Чечко

Польская прокуратура объявила в розыск солдата Эмиля Чечко, который сбежал в Белоруссию. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко.

"Отдел по военным делам районной прокуратуры Белосток-Север, получив из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня (27 декабря. — Прим. Лайфа) в розыск подозреваемого Эмиля Ч.", — рассказал прокурор.

По словам Вишенко, объявление в розыск означает, что "любой орган, например полиция или военная жандармерия, может задержать данного человека и передать его соответствующим органам для того, чтобы поместить его в следственный изолятор".