НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата Эмиля Чечко

Ранее военнослужащему предъявили обвинение в дезертирстве. Кроме того, по данным местных СМИ, его подозревают в шпионаже.

28 декабря, 01:31
<p>Польский солдат Эмиль Чечко © t.me/<a href="https://t.me/ontnews/58860" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ontnews</a></p>

Польский солдат Эмиль Чечко © t.me/ontnews

Польская прокуратура объявила в розыск солдата Эмиля Чечко, который сбежал в Белоруссию. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко.

"Отдел по военным делам районной прокуратуры Белосток-Север, получив из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня (27 декабря. — Прим. Лайфа) в розыск подозреваемого Эмиля Ч.", рассказал прокурор.

Польский генерал потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата

Польский генерал потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата

По словам Вишенко, объявление в розыск означает, что "любой орган, например полиция или военная жандармерия, может задержать данного человека и передать его соответствующим органам для того, чтобы поместить его в следственный изолятор".

Польская прокуратура предъявила обвинения в дезертирстве солдату, сбежавшему в Белоруссию

Польская прокуратура предъявила обвинения в дезертирстве солдату, сбежавшему в Белоруссию

Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Польши подозревают Чечко в шпионаже. По их версии, солдат мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом.

Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1