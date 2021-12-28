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Диетолог Кораблёва рассказала, кому нельзя есть морковь

Также специалист отметила, что этот овощ не должен быть мягким и бугристым, с пятнами и трещинами.

28 декабря, 01:22

© Pixabay

Морковь ускоряет обмен веществ, снижает холестерин, омолаживает и способствует похудению человека, но некоторым людям её всё же желательно исключить из рациона. О том, кому лучше отказаться от этого овоща, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблёва.

По её словам, морковь не следует употреблять при болезнях печени: если орган нездоров, то не может усвоить каротин. Кроме того, в числе противопоказаний язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит (воспаление стенок тонкой кишки).

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Также специалист отметила, что морковь не должна быть мягкой и бугристой, с пятнами и трещинами. Если вы заметили подобное, это означает, что у овоща испорчена середина.

"Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым", — приводит слова диетолога Кораблёвой РИА "Новости".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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