Диетолог Кораблёва рассказала, кому нельзя есть морковь

Морковь ускоряет обмен веществ, снижает холестерин, омолаживает и способствует похудению человека, но некоторым людям её всё же желательно исключить из рациона. О том, кому лучше отказаться от этого овоща, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблёва.

По её словам, морковь не следует употреблять при болезнях печени: если орган нездоров, то не может усвоить каротин. Кроме того, в числе противопоказаний язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит (воспаление стенок тонкой кишки).

Также специалист отметила, что морковь не должна быть мягкой и бугристой, с пятнами и трещинами. Если вы заметили подобное, это означает, что у овоща испорчена середина.

"Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым", — приводит слова диетолога Кораблёвой РИА "Новости".