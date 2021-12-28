Главный тренер сборной России Зубов оценил первую победу на МЧМ-2022 по хоккею
По словам наставника, команда могла сыграть ещё лучше, были хорошие моменты, многими из них не получилось воспользоваться.
Матч Россия — Швейцария на МЧМ-2022 © iihf.com
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов подвёл итоги второго матча команды на чемпионате мира. Наставник считает, что победа над командой Швейцарии придаст его подопечным уверенности.
"Сегодня мы могли сыграть лучше. У нас были моменты, но многими из них мы не воспользовались. Мы работали над завершением голевых моментов весь период подготовки в Новогорске. Сегодняшняя игра показала, что мы их можем создавать, надеемся, что этот результат вселит больше уверенности", — отметил Зубов.
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Также Зубов прокомментировал ситуацию, случившуюся в конце матча, — россияне пропустили вторую шайбу и получили малый штраф за то, что арбитры после запроса тренерского штаба сборной России на видеопросмотр засчитали гол.
"Была спорная ситуация, мы её обсуждали с нашим персоналом. Получилось так, как получилось", — сказал Зубов.
Напомним, молодёжная сборная России обыграла команду Швейцарии во втором матче молодёжного чемпионата мира со счётом 4:2. В составе нашей команды отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Это первая победа россиян на турнире, который в эти дни проходит в Канаде. В первом матче Россия уступила Швеции со счётом 3:6. В четвертьфинал из группы выйдет четыре лучшие сборные. Следующий матч россияне сыграют со Словакией. Игра состоится 30 декабря, начало в 00:30 мск.
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