Геополитолог Бартосяк предрёк победу Польши над Россией в неядерной войне при реформе армии
При этом он опасается, что Москва якобы может помешать Варшаве создать боеспособные войска.
Польские солдаты © Facebook / SztabGenWP
Польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк заявил, что его страна в состоянии победить Россию в вооружённом конфликте при условии реформы собственной армии и отказа Москвы от использования ядерного оружия.
При этом он считает, что современные польские вооружённые силы не смогут долго противостоять российской армии. Также Бартосяк опасается, что Москва якобы может помешать Варшаве создать боеспособные войска. По его мнению, взаимные гарантии между Россией и США фактически заблокируют возможности развития польской армии.
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"Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось", — заявил эксперт по геополитике в беседе с изданием wPolityce.
Напомним, что 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В одном из пунктов документа Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. В результате генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января.
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А ранее в Минобороны заявили о готовности начать переговоры с НАТО по безопасности в любое время. Замминистра российского военного ведомства Александр Фомин отметил, что Москва рассчитывает на "серьёзный и конструктивный" диалог. По его словам, он соответствует интересам как РФ, так и Европы.
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