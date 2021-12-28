Геополитолог Бартосяк предрёк победу Польши над Россией в неядерной войне при реформе армии

Польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк заявил, что его страна в состоянии победить Россию в вооружённом конфликте при условии реформы собственной армии и отказа Москвы от использования ядерного оружия.

При этом он считает, что современные польские вооружённые силы не смогут долго противостоять российской армии. Также Бартосяк опасается, что Москва якобы может помешать Варшаве создать боеспособные войска. По его мнению, взаимные гарантии между Россией и США фактически заблокируют возможности развития польской армии.

"Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось", — заявил эксперт по геополитике в беседе с изданием wPolityce.