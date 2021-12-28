Директор "Аквариума": Флейтиста группы Финнегана не пустили в РФ по техническим причинам

Флейтиста группы "Аквариум" ирландца Брайана Финнегана в аэропорту Шереметьево не пустили в Россию по "техническим" причинам 26 декабря. Об этом рассказал директор коллектива Максим Ланде.

Ранее СМИ сообщили, что музыканта не пустили в РФ, когда он вместе с группой возвращался из-за границы. Отмечалось, что об этом лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков рассказал на концерте.

"Да, его развернули, но причины сугубо "технические", ничего личного или каких-либо другого характера причин. Но улететь обратно домой получилось только утром: рейсов обратных раньше утра не было", — пояснил Ланде.