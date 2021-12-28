Директор "Аквариума": Флейтиста группы Финнегана не пустили в РФ по техническим причинам
Максим Ланде пояснил, что ирландский музыкант не имеет запрета на въезд в Россию и сможет приезжать на следующие концерты.
Флейтист группы "Аквариум" Брайан Финнеган © Wikipedia
Флейтиста группы "Аквариум" ирландца Брайана Финнегана в аэропорту Шереметьево не пустили в Россию по "техническим" причинам 26 декабря. Об этом рассказал директор коллектива Максим Ланде.
Ранее СМИ сообщили, что музыканта не пустили в РФ, когда он вместе с группой возвращался из-за границы. Отмечалось, что об этом лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков рассказал на концерте.
"Да, его развернули, но причины сугубо "технические", ничего личного или каких-либо другого характера причин. Но улететь обратно домой получилось только утром: рейсов обратных раньше утра не было", — пояснил Ланде.
Директор группы добавил, что Финнеган может приезжать, так как запрета на въезд как такового для него нет. В этот раз просто не были учтены "некоторые особенности бюрократии", пояснил Ланде.
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