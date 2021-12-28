AFP: Переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями пройдут 10 января

Переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями пройдут 10 января. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс" со ссылкой на Белый дом.

"США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января", — передаёт агентство.

Также, по данным AFP, 12 января может пройти заседание Совета Россия — НАТО, а 13-го числа — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Белый дом и Госдепартамент пока не прокомментировали эту информацию.