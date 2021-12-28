AFP: Переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями пройдут 10 января
Также, по данным агентства, 12 января может пройти заседание Совета Россия — НАТО, а 13-го числа — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.
Флаги России и США © ТАСС / Владимир Гердо
Переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями пройдут 10 января. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс" со ссылкой на Белый дом.
"США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января", — передаёт агентство.
Также, по данным AFP, 12 января может пройти заседание Совета Россия — НАТО, а 13-го числа — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.
Белый дом и Госдепартамент пока не прокомментировали эту информацию.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся после новогодних каникул.
Напомним, что 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В одном из пунктов документа Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. В результате генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января.
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