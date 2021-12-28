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AFP: Переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями пройдут 10 января

Также, по данным агентства, 12 января может пройти заседание Совета Россия — НАТО, а 13-го числа — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

28 декабря, 02:45

Флаги России и США © ТАСС / Владимир Гердо

Переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями пройдут 10 января. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс" со ссылкой на Белый дом.

"США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января", — передаёт агентство.

Также, по данным AFP, 12 января может пройти заседание Совета Россия — НАТО, а 13-го числа — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

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Белый дом и Госдепартамент пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся после новогодних каникул.

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Напомним, что 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В одном из пунктов документа Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. В результате генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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