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Израиль нанёс авиаудары по сирийскому порту Латакия вблизи российской базы Хмеймим

В результате начался пожар. Объёмы нанесённого ущерба пока не известны. Также неясно, есть ли пострадавшие.

28 декабря, 03:01
<p>Израиль нанёс ракетные удары по порту Латакия вблизи российской авиабазы Хмеймим © t.me/<a href="https://t.me/SyrianArabNewsAgency/67086" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SyrianArabNewsAgency</a></p>

Израиль нанёс ракетные удары по порту Латакия вблизи российской авиабазы Хмеймим © t.me/SyrianArabNewsAgency

Израиль нанёс авиаудары по окрестностям порта Латакия в Сирии. Об этом сообщает государственное телевидение страны. Стоит отметить, что в 15 км от порта находится российская авиабаза Хмеймим.

"Сегодня около 03:21 (04:21 мск. — Прим. Лайфа) израильский враг совершил ракетную воздушную атаку со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту", — говорится в сообщении.

Израиль нанёс ракетные удары по порту Латакия вблизи российской авиабазы Хмеймим © t.me/SyrianArabNewsAgency

Отмечается, что в результате атаки загорелись грузовые контейнеры. Тушение пожара продолжается, объёмы нанесённого ущерба пока не известны. Также неясно, есть ли пострадавшие. По данным сирийского ТВ, для отражения удара военные задействовали силы ПВО.

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Ранее газета Washington Post сообщила, что Израиль бомбил Сирию из-за якобы попыток производства химоружия. По данным СМИ, основанием для атак послужили предположения разведки, согласно которым Дамаск получил прекурсоры для химического оружейного потенциала.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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