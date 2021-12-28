Израиль нанёс авиаудары по сирийскому порту Латакия вблизи российской базы Хмеймим

Израиль нанёс авиаудары по окрестностям порта Латакия в Сирии. Об этом сообщает государственное телевидение страны. Стоит отметить, что в 15 км от порта находится российская авиабаза Хмеймим.

"Сегодня около 03:21 (04:21 мск. — Прим. Лайфа) израильский враг совершил ракетную воздушную атаку со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту", — говорится в сообщении.

Израиль нанёс ракетные удары по порту Латакия вблизи российской авиабазы Хмеймим © t.me/SyrianArabNewsAgency

Отмечается, что в результате атаки загорелись грузовые контейнеры. Тушение пожара продолжается, объёмы нанесённого ущерба пока не известны. Также неясно, есть ли пострадавшие. По данным сирийского ТВ, для отражения удара военные задействовали силы ПВО.