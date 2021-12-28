Израиль нанёс авиаудары по сирийскому порту Латакия вблизи российской базы Хмеймим
В результате начался пожар. Объёмы нанесённого ущерба пока не известны. Также неясно, есть ли пострадавшие.
Израиль нанёс ракетные удары по порту Латакия вблизи российской авиабазы Хмеймим © t.me/SyrianArabNewsAgency
Израиль нанёс авиаудары по окрестностям порта Латакия в Сирии. Об этом сообщает государственное телевидение страны. Стоит отметить, что в 15 км от порта находится российская авиабаза Хмеймим.
"Сегодня около 03:21 (04:21 мск. — Прим. Лайфа) израильский враг совершил ракетную воздушную атаку со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту", — говорится в сообщении.
Израиль нанёс ракетные удары по порту Латакия вблизи российской авиабазы Хмеймим © t.me/SyrianArabNewsAgency
Отмечается, что в результате атаки загорелись грузовые контейнеры. Тушение пожара продолжается, объёмы нанесённого ущерба пока не известны. Также неясно, есть ли пострадавшие. По данным сирийского ТВ, для отражения удара военные задействовали силы ПВО.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Израиль бомбил Сирию из-за якобы попыток производства химоружия. По данным СМИ, основанием для атак послужили предположения разведки, согласно которым Дамаск получил прекурсоры для химического оружейного потенциала.
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