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"Взрывная травма": Офтальмолог Шилова рассказала о последствиях попадания в глаз пробки от шампанского

Эксперт отметила, что инциденты с неудачным открыванием бутылок происходят регулярно, причём сразу после наступления Нового года.

28 декабря, 03:46

© Pixabay

В Новый год люди традиционно любят употреблять шампанское. Однако этот напиток может навредить, и речь совсем не о его алкогольных свойствах. Риск пострадать есть уже при открытии бутылки, ведь пробка может попасть в глаз. О возможных последствиях этой травмы для здоровья рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

"Появляются и осложнённые катаракты, и разрывы сосудистой оболочки, разрывы сетчатки, отслойка сетчатки, тяжёлые воспалительные заболевания. В общем, такая взрывная травма, она чаще всего в тяжёлой степени. Для глаза, конечно, очень опасно, когда пробка из-под шампанского попадает в глаз. Так и теряют глаз", — отметила специалист в беседе с телеканалом "Звезда".

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Шилова добавила, что инциденты с неудачным открыванием шампанского происходят регулярно, причём сразу после наступления Нового года. Офтальмолог посоветовала при открывании направлять бутылку в сторону, чтобы избежать травм.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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