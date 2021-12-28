Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по лечению ковида, туда включили препарат "Мир-19"

Минздрав РФ выпустил 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В частности, в документ включена информация о новом штамме "омикрон", а в раздел "Этиотропное лечение" добавлены данные о новом препарате "Мир-19".

"Теперь в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" включена информация о новом варианте коронавируса — "омикроне", а также актуализирована информация в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности", — говорится в сообщении ведомства.

В раздел "Этиотропное лечение", в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения, добавлена информация о новых препаратах, в частности "Мир-19" (разработан Федеральным медико-биологическим агентством). Также там указано, что препарат фавипиравир теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий. Кроме того, представлена подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжёлого течения заболевания.