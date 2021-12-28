Врач Сафонова рассказала, какой анализ лучше сдать перед Новым годом

Перед новогодними праздниками стоит сдать ПЦР-тест на коронавирус, тогда можно быть уверенным, что близкие будут в безопасности. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

"Я считаю, что в первую очередь ПЦР нужно сдавать до новогодних праздников, перед тем, как идти на семейные мероприятия, где могут быть в том числе пожилые родственники, чтобы никого не заразить, чтобы быть уверенным, что вы не являетесь носителем вируса, потому что сейчас много случаев именно бессимптомной инфекции", – посоветовала медик.

Также врач отметила, что если появляется какая-то клиническая симптоматика, то после новогодних праздников тоже есть смысл сдать ПЦР-тест.

Сафонова прогнозирует повышение спроса на ПЦР-тестирование к концу декабря, однако, по её словам, сроки получения результатов из-за этого не увеличатся. Медик призвала правильно подготовиться к сдаче анализа, так как от его результата зависят не только планы на Новый год, но и здоровье. Так, в первую очередь, за три часа до теста важно не чистить зубы, не есть, не пить, не курить, не полоскать рот дезинфицирующими средствами и не жевать жвачку. Это вещи понижают чувствительность и могут привести к ложноотрицательному результату.

Если человек получил положительный ПЦР, то следует вызвать врача и изолироваться от окружающих, подчеркнула Сафонова. Она заключила, что лучшим способом снизить риск заражения коронавирусом и избежать заболевания CoViD-19 в тяжёлой форме, является вакцинация.