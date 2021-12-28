Звезда "Сватов" Татьяна Кравченко впервые за 60 лет встретилась со своей сводной сестрой

Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко впервые за 60 лет встретилась со своей сводной сестрой по отцу. Это случилось в эфире шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Актриса только в подростковом возрасте узнала, что её папа Эдуард — не родной, а появилась на свет она от связи матери с женатым мужчиной. Спустя три месяца после этого биологический отец Татьяны умер, так и не пожелав увидеть дочь. По словам матери артистки, у мужчины уже было три наследницы и он хотел сына. Поэтому новость о рождении четвёртой дочери его не обрадовала.

Как оказалось, сёстры знали о существовании друг друга с давних пор, но никто из них не решался пойти навстречу первой. Татьяна не хотела своим появлением на свет нарушать семейную идиллию. Однако они всё же встретились. Сестра актрисы Александра Токарева привезла из Донецка семейную реликвию — кольцо.

"Я привезла тебе семейную реликвию. Она передаётся в нашей семье от женщины к женщине. Хочу, чтобы ты носила, а потом передала своей дочери", — отметила она.

Актриса поблагодарила родственницу за подарок, а её мать отметила, что сёстры похожи.