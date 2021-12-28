Его голосом говорили легенды: 5 известных персонажей, которых озвучивал Андрей Ярославцев
И хоть актёра теперь с нами не стало, его работы прочно засели в сердцах людей, став для многих самыми любимыми.
Фото © Facebook / Андрей Ярославцев, кадр из фильма "Властелин колец. Братство Кольца" © Кинопоиск
Актёр озвучивания Андрей Ярославцев скончался от последствий коронавирусной инфекции на 65 году жизни. Об этом рассказал его друг и коллега Дмитрий Череватенко, опубликовав печальные новости на ВК-странице. "Он делился своей житейской мудростью, а потом раз... и человека нет. Кошмар..." — написал он на своей странице. Многие не знают о существовании Ярославцева, а ведь многие их любимые герои говорят его голосом.
Альбус Дамблдор, "Гарри Поттер"
Кадр из фильма "Гарри Поттер и тайная комната" © Кинопоиск
Ярославцева не сразу пригласили озвучивать директора Хогвартса. В первой части, "Философском камне", за Дамблдора взялся Всеволод Абдулов. У мужчины были проблемы со здоровьем, и в 2002-м он скончался. Вместо него озвучивать поставили Андрея. Он был голосом волшебника в трёх частях — "Тайной комнате", "Узнике Азкабана" и "Ордене Феникса".
Оптимус Прайм, "Трансформеры"
Кадр из фильма "Трансформеры" © Кинопоиск
В "Трансформерах" Ярославцева сразу поставили на роль лидера автоботов. Вместе с лёгкой компьютерной обработкой его голос идеально подходил Оптимусу Прайму. Он озвучивал его с первого фильма серии в 2007 году до "Бамблби" 2018 года.
Гимли, "Властелин колец"
Кадр из фильма "Властелин колец. Братство Кольца" © Кинопоиск
Низкий грубоватый голос, который идеально изобразил Ярославцев, отдали одному из главных персонажей "Властелина колец" в 2001 году. В итоге все части кинотрилогии воинственный гном Гимли разговаривал голосом Андрея.
Капитан Прайс, Call of Duty: Modern Warfare
Фото © Twitter / Gmboxru
Голос актёра знаком не только любителям кино, но и геймерам. Когда в 2007 году выпустили первую часть видеоигры Call of Duty: Modern Warfare, озвучивать персонажа капитана Прайса поставили Андрея. К 2011 году у игры вышло два сиквела, и в них актёр также дублировал всё того же героя. Правда, во второй части знаменитый среди геймеров вояка появлялся только во вступительных титрах.
Золтан Хивай, игра "Ведьмак"
Фото © Twitter / sagewheresheal
С 1995 года мужчина подарил свой голос практически пятидесяти персонажам, некоторые благодаря озвучке стали легендарными. Один из таких — предприниматель Золтан Хивай. Герой появляется во всех ныне вышедших частях игры, и каждый раз его озвучивал именно Ярославцев. Третий "Ведьмак" появился в 2015-м, и разработчики уже намекают, что четвёртый тоже уже не за горами. Остаётся только гадать, кто возьмёт на себя смелость озвучить персонажа в русскоязычной версии.
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