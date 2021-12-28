Его голосом говорили легенды: 5 известных персонажей, которых озвучивал Андрей Ярославцев

Актёр озвучивания Андрей Ярославцев скончался от последствий коронавирусной инфекции на 65 году жизни. Об этом рассказал его друг и коллега Дмитрий Череватенко, опубликовав печальные новости на ВК-странице. "Он делился своей житейской мудростью, а потом раз... и человека нет. Кошмар..." — написал он на своей странице. Многие не знают о существовании Ярославцева, а ведь многие их любимые герои говорят его голосом.

Альбус Дамблдор, "Гарри Поттер"

Кадр из фильма "Гарри Поттер и тайная комната" © Кинопоиск

Ярославцева не сразу пригласили озвучивать директора Хогвартса. В первой части, "Философском камне", за Дамблдора взялся Всеволод Абдулов. У мужчины были проблемы со здоровьем, и в 2002-м он скончался. Вместо него озвучивать поставили Андрея. Он был голосом волшебника в трёх частях — "Тайной комнате", "Узнике Азкабана" и "Ордене Феникса".

Оптимус Прайм, "Трансформеры"

Кадр из фильма "Трансформеры" © Кинопоиск

В "Трансформерах" Ярославцева сразу поставили на роль лидера автоботов. Вместе с лёгкой компьютерной обработкой его голос идеально подходил Оптимусу Прайму. Он озвучивал его с первого фильма серии в 2007 году до "Бамблби" 2018 года.

Гимли, "Властелин колец"

Кадр из фильма "Властелин колец. Братство Кольца" © Кинопоиск

Низкий грубоватый голос, который идеально изобразил Ярославцев, отдали одному из главных персонажей "Властелина колец" в 2001 году. В итоге все части кинотрилогии воинственный гном Гимли разговаривал голосом Андрея.

Капитан Прайс, Call of Duty: Modern Warfare

Фото © Twitter / Gmboxru

Голос актёра знаком не только любителям кино, но и геймерам. Когда в 2007 году выпустили первую часть видеоигры Call of Duty: Modern Warfare, озвучивать персонажа капитана Прайса поставили Андрея. К 2011 году у игры вышло два сиквела, и в них актёр также дублировал всё того же героя. Правда, во второй части знаменитый среди геймеров вояка появлялся только во вступительных титрах.

Золтан Хивай, игра "Ведьмак"

Фото © Twitter / sagewheresheal