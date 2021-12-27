Как Щербаков пришёл на "Музыкалити" и в очередной раз всё испортил

На днях на канале Gazgolder вышел новогодний выпуск "Музыкалити". Фанаты YouTube-шоу в ужасе — вместо Галкина ведущим сделали Басту, а в гости позвали Щербакова и Ревву. И если к последнему вопросов нет, то рэпер и комик моментально заслужили всю ненависть зрителей. Претензий накопилась целая пачка: вместо уместного остроумного юмора — сплошной мат, хамство Басты и постоянные грубости со стороны стендапера. Смотреть без "кринжа" (испанского стыда и неловкости. — Прим. Лайфа), как говорит молодёжь, невозможно.

Кадры из видео © YouTube / Gazgolder

К такому поведению Басты пользователи "Ютуба" явно были не готовы. В комментариях многие понадеялись, что это видео — лишь пранк, а настоящий новогодний выпуск уже скоро выйдет с Галкиным в роли ведущего, как и всегда. А вот авторитет Щербакова, видимо, опустился так сильно, что удивляться его выходкам никто не стал — все просто согласились с тем, что стендапер методично зарабатывает себе имидж самого отбитого комика страны.

Видео © YouTube / Gazgolder

"Выпуск расстроил. Юмор Щербакова уже напрягает", "У Щербакова рот не затыкается!" — пользователи были просто в ярости. А кто-то заметил, что Алексея просто испортила звёздная жизнь, вот и позволяет себе иногда не совсем адекватные комментарии: "Щербаков поменялся сильно — чувствуется, что чел зажрался уже".

Кадры из видео © YouTube / Gazgolder