Как Щербаков пришёл на "Музыкалити" и в очередной раз всё испортил
Многие думали, что репутация Алексея Щербакова уже плавает где-то на дне Марианской впадины. Но, когда казалось, что хуже некуда, российский комик всё-таки снова отличился.
Кадры из видео © YouTube / Gazgolder
На днях на канале Gazgolder вышел новогодний выпуск "Музыкалити". Фанаты YouTube-шоу в ужасе — вместо Галкина ведущим сделали Басту, а в гости позвали Щербакова и Ревву. И если к последнему вопросов нет, то рэпер и комик моментально заслужили всю ненависть зрителей. Претензий накопилась целая пачка: вместо уместного остроумного юмора — сплошной мат, хамство Басты и постоянные грубости со стороны стендапера. Смотреть без "кринжа" (испанского стыда и неловкости. — Прим. Лайфа), как говорит молодёжь, невозможно.
Кадры из видео © YouTube / Gazgolder
К такому поведению Басты пользователи "Ютуба" явно были не готовы. В комментариях многие понадеялись, что это видео — лишь пранк, а настоящий новогодний выпуск уже скоро выйдет с Галкиным в роли ведущего, как и всегда. А вот авторитет Щербакова, видимо, опустился так сильно, что удивляться его выходкам никто не стал — все просто согласились с тем, что стендапер методично зарабатывает себе имидж самого отбитого комика страны.
Видео © YouTube / Gazgolder
"Выпуск расстроил. Юмор Щербакова уже напрягает", "У Щербакова рот не затыкается!" — пользователи были просто в ярости. А кто-то заметил, что Алексея просто испортила звёздная жизнь, вот и позволяет себе иногда не совсем адекватные комментарии: "Щербаков поменялся сильно — чувствуется, что чел зажрался уже".
Кадры из видео © YouTube / Gazgolder
Щербакову уже не первый раз прилетает от пользователей Сети. Совсем недавно Лайф вспоминал, как по-варварски поступал комик с гостями "Что было дальше?". Люди часто по статусу намного выше Алексея приносили ему и команде шоу подарки. И, если ему что-то не нравилось, своё необоснованное негодование юморист не скрывал. Случай с Давой, кажется, окончательно подпортил его имидж. Щербаков буквально пнул пакет, который вручил ему рэпер. Даже те, кто не переваривает Манукяна, признали, что шутник повёл себя "как животное".
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