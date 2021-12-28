Росстат с января 2022 года изменит методику подсчёта недельной инфляции

С января 2022 года Росстат изменит порядок расчёта еженедельной инфляции. Как сообщает пресс-служба ведомства, это поможет приблизить результат оценок к фактическому росту цен за месяц.

"С января 2022 года расчёт еженедельной оценки индекса потребительских цен (ИПЦ) будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, — по формуле Ласпейреса", — сказано на сайте ведомства.

Кроме того, были внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг, количество которых за месяц увеличилось с 556 до 558, в том числе 129 продовольственных товаров, 292 — непродовольственных и 137 услуг. Большая часть изменений касается перечня медикаментов. Специалисты также оптимизировали список наблюдаемых товаров и услуг: категории "жирный" и "нежирный" творог объединены в одну — "творог"; введены три новые услуги, включая стоимость месячного абонемента в фитнес-центр, а вот некоторые услуги исключены, например экскурсионная поездка на автобусе по Европе.

Также в Росстате сообщили, что процедура учёта цен переносится с понедельника на пятницу. Это позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в первый день недели (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу. А вот ежемесячная регистрация цен будет проводиться в последние пять дней месяца (ранее начиналась в 20-х числах и заканчивалась 25-го числа отчётного месяца).

Помимо того, с Нового года стоимость бензина и дизельного топлива будет регистрироваться во всех наблюдаемых городах, а не только в региональных центрах, как это было ранее. Сроки же публикации данных на сайте ведомства не изменятся.

С 2022 года ведомство готовится внедрить оценку ИПЦ с использованием информации контрольно-кассовой техники или из чеков, государственной информационной системы маркировки товаров, а также полученной путём веб-скрейпинга (технология просеивания веб-страниц) или на основе мониторинга онлайн-продаж.