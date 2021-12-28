Попова не исключила ухудшения ситуации с ковидом в России после новогодних праздников
Специалисты Роспотребнадзора в эти дни переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства.
© Агентство "Москва" / Сандурская Софья
Ситуация с коронавирусом в России может ухудшиться после новогодних праздников, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по её словам, специалисты ведомства во время каникул перейдут на усиленный режим работы.
"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон" возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней", — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.
По её словам, специалисты Роспотребнадзора в праздничные дни переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, а лаборатории готовы к проведению всех видов исследований.
В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал усилить соблюдение всех антиковидных мер и поручил губернаторам в ежедневном режиме следить за ситуацией с заболеванием.
"Предстоят длительные выходные и праздничные дни. Нужно, чтобы система здравоохранения работала стабильно, тестирования проводились на должном уровне. И, конечно, продолжайте наращивать темпы вакцинации", — отметил глава правительства.
А ранее сегодня Минздрав РФ выпустил новую версию рекомендаций по лечению ковида, туда включили препарат "Мир-19". Кроме того, в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" входит информация о новом варианте коронавируса — "омикроне". Его ведомство называет самым заразным среди всех вариантов коронавируса.
Комментариев: 0