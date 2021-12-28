Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 61,1%. Такие данные озвучила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%, но этого недостаточно", — указала она.

Чтобы чувствовать себя безопасно, по словам Голиковой, этот показатель нужно повысить, "продолжая совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации".