Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, этого недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности перед лицом пандемии.
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 61,1%. Такие данные озвучила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%, но этого недостаточно", — указала она.
Чтобы чувствовать себя безопасно, по словам Голиковой, этот показатель нужно повысить, "продолжая совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции должен составлять 90%.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявлено 21 922 новых случая заражения коронавирусом, что является минимумом с 28 сентября. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,21%.
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