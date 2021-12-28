Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ должен достичь 90%
Пока он составляет около 60%. Глава государства подчеркнул, что у зарубежных властей стоит цель иммунизировать 90–95% населения.
Владимир Путин. Фото © Kremlim.ru
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России должен составлять 90%. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ.
Глава государства отметил, что зарубежные власти поставили цель — иммунизация 90–95% населения. Затем Путин спросил у главы Роспотребнадзора Анны Поповой, каков уровень коллективного иммунитета к CoViD-19 в России, на что та ответила: "Около 60%".
"А нужно 90", — отрезал президент РФ, а главный государственный санитарный врач добавила, что уровень иммунизации должен достичь 90–95%.
Ранее Попова заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность. Глава Роспотребнадзора считает, что он продолжит мутировать, будут появляться новые штаммы.
Комментариев: 0