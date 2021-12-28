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В Минобороны Белоруссии заявили, что по вине силовиков ЕС на границе погибло 20 мигрантов

Соседи республики грубо и неприкрыто нарушают нормы международного права, считает представитель оборонного ведомства.

28 декабря, 12:10
<p>Фото © <a href="https://gpk.gov.by/news/gpk/130020/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госпогранкомитет Белоруссии</a></p>

Фото © Госпогранкомитет Белоруссии

За время миграционного кризиса, сложившегося на белорусско-польской границе, в результате действий силовиков стран Евросоюза погибло 20 беженцев. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов.

"Результат жёстких действий силовиков сопредельных стран — уже 20 смертей и сотни избитых беженцев, в том числе женщины и дети", — приводятся его слова в телегам-канале Госпогранкомитета Белоруссии.

Воинов уточнил, что соседи республики грубо и неприкрыто нарушают нормы международного права, "выбрасывая людей и силой заставляя их идти" в Белоруссию. По его словам, чтобы скрыть истинные масштабы нарушений, сопредельные государства ввели режим ЧП в приграничье, а также чинят препоны работе СМИ, международных организаций и волонтёров.

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Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за год на белорусско-польской границе скончался 21 мигрант.

Напомним, ранее Лайф писал, что Минск собрал пять томов доказательств жестокого отношения Польши к мигрантам. Уголовное дело в отношении Варшавы возбуждено по трём статьям: преступление против безопасности человечества, пропаганда войны и оставление в опасности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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