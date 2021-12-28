В Минобороны Белоруссии заявили, что по вине силовиков ЕС на границе погибло 20 мигрантов

За время миграционного кризиса, сложившегося на белорусско-польской границе, в результате действий силовиков стран Евросоюза погибло 20 беженцев. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов.

"Результат жёстких действий силовиков сопредельных стран — уже 20 смертей и сотни избитых беженцев, в том числе женщины и дети", — приводятся его слова в телегам-канале Госпогранкомитета Белоруссии.

Воинов уточнил, что соседи республики грубо и неприкрыто нарушают нормы международного права, "выбрасывая людей и силой заставляя их идти" в Белоруссию. По его словам, чтобы скрыть истинные масштабы нарушений, сопредельные государства ввели режим ЧП в приграничье, а также чинят препоны работе СМИ, международных организаций и волонтёров.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за год на белорусско-польской границе скончался 21 мигрант.