В Минобороны Белоруссии заявили, что по вине силовиков ЕС на границе погибло 20 мигрантов
Соседи республики грубо и неприкрыто нарушают нормы международного права, считает представитель оборонного ведомства.
Фото © Госпогранкомитет Белоруссии
За время миграционного кризиса, сложившегося на белорусско-польской границе, в результате действий силовиков стран Евросоюза погибло 20 беженцев. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов.
"Результат жёстких действий силовиков сопредельных стран — уже 20 смертей и сотни избитых беженцев, в том числе женщины и дети", — приводятся его слова в телегам-канале Госпогранкомитета Белоруссии.
Воинов уточнил, что соседи республики грубо и неприкрыто нарушают нормы международного права, "выбрасывая людей и силой заставляя их идти" в Белоруссию. По его словам, чтобы скрыть истинные масштабы нарушений, сопредельные государства ввели режим ЧП в приграничье, а также чинят препоны работе СМИ, международных организаций и волонтёров.
Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за год на белорусско-польской границе скончался 21 мигрант.
Напомним, ранее Лайф писал, что Минск собрал пять томов доказательств жестокого отношения Польши к мигрантам. Уголовное дело в отношении Варшавы возбуждено по трём статьям: преступление против безопасности человечества, пропаганда войны и оставление в опасности.
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