Канадский фигурист назвал "преступлением" отсутствие Туктамышевой в заявке на ЧЕ
Напомним, на турнир от нашей команды поедут Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Фото © playmaker24.ru
Бывший канадский фигурист Джереми Тен раскритиковал отсутствие Елизаветы Туктамышевой и Андрея Мозалёва в составе сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию. Об этом он написал в своём твиттере.
"Не посылать Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва на чемпионат Европы — это настоящее преступление", — написал Тен.
"Радость и боль моего сердца": Тренер Мишин заявил, что Туктамышева ещё не сказала своего последнего слова
Добавим, что по итогам чемпионата России, где Туктамышева заняла лишь седьмое место, она стала запасной на чемпионат Европы, который пройдёт в январе в Таллине. В состав команды попали Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Комментариев: 0