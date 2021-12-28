Канадский фигурист назвал "преступлением" отсутствие Туктамышевой в заявке на ЧЕ

Бывший канадский фигурист Джереми Тен раскритиковал отсутствие Елизаветы Туктамышевой и Андрея Мозалёва в составе сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию. Об этом он написал в своём твиттере.

"Не посылать Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва на чемпионат Европы — это настоящее преступление", — написал Тен.