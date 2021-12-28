Форвард "Спартака" Понсе может продолжить карьеру в клубе Шевченко

Форвард московского "Спартака" Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в итальянском клубе "Дженоа", главным тренером которого является Андрей Шевченко. Об этом пишет Tuttomercatoweb со ссылкой на газету Tutto Sport.

По данным издания, клуб также рассматривает ещё несколько вариантов усиления линии атаки. В частности, в стан генуэзцев могут перейти Жордан Сибачо из "Янг Бойз", Игнасио Пуссетто из "Удинезе" и форвард "Гронингена" Йорген-Странд Ларсен. При этом в "Спартаке" сообщили, что не планируют отдавать Понсе.

"Мы не планируем продавать Понсе", — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов порталу Eurostavka.